Polvo africano y chubascos a la vista: así afectará el cambio de tiempo este lunes en Córdoba, según la Aemet

La provincia de Córdoba encara este lunes 2 de marzo con un ambiente marcado por la estabilidad relativa, aunque con un elemento protagonista que irá ganando presencia a lo largo de la jornada: la calima.

Tras varios días de tiempo más cambiante, la atmósfera tiende a estabilizarse parcialmente, pero la entrada de polvo en suspensión dejará cielos con un aspecto velado y una sensación térmica algo distinta a la de jornadas anteriores. Así será a partir del mediodía, con la llegada de lluvias débiles entre las 12.00 y las 16.00 que podrían dejar barro en la provincia.

De hecho, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes se esperan intervalos de cielos nubosos, con chubascos ocasionales por la tarde. Polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente este, girando a componente sur y ocasionalmente moderados durante las horas centrales.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 7º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 5º y 18º.

Probabiliad de lluvia en la provincia a partir del mediodía de este lunes 2 de marzo. / Aemet

El tiempo este martes

La previsión de mañana martes, 3 de marzo, es de cielos con intervalos nubosos, aumentando a muy nubosos con precipitaciones débiles en la Subbética por la tarde. Polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 22º; en Lucena, entre 7º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 19º, y en Priego, entre 5º y 20º.