El tiempo
La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba comienza el mes de marzo con calma atmosférica y un tiempo agradable, propio de la estación que se acerca. La capital volverá a vivir este domingo una jornada soleada, con ausencia de lluvias y 'contratiempos', pero podría ser el último día de estabilidad, ya que la nueva semana llega con un vuelco en los cielos.
De hecho, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy será una jornada de transición, pues se observa ya un leve descenso de las temperaturas y los cielos se cubrirán parcialmente a lo largo del día.
La Aemet ya lleva días anunciando un cambio de tiempo que llegará mañana. El pronóstico apunta a que los primeros chubascos podrían caer a partir de mediodía. No obstante, la probabilidad de lluvia desciende a medida que se acerca la fecha fijada y, para mañana, está fijada en un 45% de posibilidad. Si bien, el tiempo empeorará a lo largo de la semana.
Así, centrándonos en la previsión de este domingo en la provincia de Córdoba, hoy tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a quedar poco nubosos a partir de mediodía. Brumas matinales, con bancos de niebla. Temperaturas en ligero descenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 20º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 4º y 17º.
El tiempo este lunes
La previsión de mañana lunes, 2 de marzo, es de intervalos de cielos nubosos, con chubascos ocasionales por la tarde. Polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente este, girando a componente sur y ocasionalmente moderados durante las horas centrales.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 20º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 6º y 18º.
