Encuesta electoralAtaque a IránRobos en el CentroMedallas de AndalucíaObras paralizadasHabla andaluzaSan Sebastián de los BallesterosCastillosOlivosGuía senderismo
Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Jornada de sol y ambiente en Córdoba, el pasado fin de semana.

Jornada de sol y ambiente en Córdoba, el pasado fin de semana. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

¡Feliz Día de Andalucía! Día de desayuno molinero y de disfrutar del sol que, por suerte, vuelve a salir este 28 de febrero en Córdoba. El tiempo sonríe a la ciudad en este día festivo que a invita a salir a la calle para celebrar este día con temperaturas primaverales. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los termómetros siguen subiendo pese a que hoy aparecen ya las primeras nubes que darán lugar a un cambio de tiempo en las próximas horas.

En concreto, la Aemet espera que hoy se vuelvan a superar los 22 grados en la capital cordobesa y las mínimas también se sitúan al alza: no bajarán de los siete grados esta noche. No obstante, el cielo estará ligeramente encapotado este sábado en el que aparecen las primeras nubes que irán a más en los próximos días. De hecho, la Aemet apunta a un ligera posibilidad de lluvia (15%) a partir de mediodía.

El tiempo el Día de Andalucía en Córdoba.

El tiempo el Día de Andalucía en Córdoba. / CÓRDOBA

Asimismo, el pronóstico global de la Aemet para la provincia es de cielos nubosos con nubes medias y altas, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 7º y 17º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 1 de marzo, tendremos cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso o sin cambios. Vientos flojos variables..

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 19º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 5º y 17º, y en Priego, entre 4º y 16º.

