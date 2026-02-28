Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

¡Feliz Día de Andalucía! Día de desayuno molinero y de disfrutar del sol que, por suerte, vuelve a salir este 28 de febrero en Córdoba. El tiempo sonríe a la ciudad en este día festivo que a invita a salir a la calle para celebrar este día con temperaturas primaverales. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los termómetros siguen subiendo pese a que hoy aparecen ya las primeras nubes que darán lugar a un cambio de tiempo en las próximas horas.

En concreto, la Aemet espera que hoy se vuelvan a superar los 22 grados en la capital cordobesa y las mínimas también se sitúan al alza: no bajarán de los siete grados esta noche. No obstante, el cielo estará ligeramente encapotado este sábado en el que aparecen las primeras nubes que irán a más en los próximos días. De hecho, la Aemet apunta a un ligera posibilidad de lluvia (15%) a partir de mediodía.

El tiempo el Día de Andalucía en Córdoba. / CÓRDOBA

Asimismo, el pronóstico global de la Aemet para la provincia es de cielos nubosos con nubes medias y altas, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 7º y 17º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 1 de marzo, tendremos cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso o sin cambios. Vientos flojos variables..

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 19º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 5º y 17º, y en Priego, entre 4º y 16º.