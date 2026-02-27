El sol se impone a las nubes en Córdoba en el inicio del fin de semana: esta es la previsión de la Aemet para hoy

Seguimos con la vista puesta en el cielo, que seguirá despejado este viernes antes de la vuelta a la lluvia. El fin de semana comienza en Córdoba con sol y temperaturas agradables, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta primavera anticipada durará unos días más.

En una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de avisos por fenómenos adversos, el pronóstico de la Aemet es halagüeño. La capital cordobesa llegará hoy a los 23 grados y el sol se impondrá a las nubes (que se acercarán los próximos días) en la jornada previa al Día de Andalucía. Si bien, los termómetros bajaran algo más al caer la noche por lo que será conveniente tener a mano algo de abrigo al salir de casa.

El tiempo este fin de semana en Córdoba. / CÓRDOBA

En concreto el pronóstico de la Aemet para este viernes en la provincia es de cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 23º; en Lucena, entre 9º y 21º; en Pozoblanco, entre 6º y 20º, y en Priego, entre 8º y 20º.

El tiempo este viernes

Mañana sábado, 28 de febrero, tendremos cielos nubosos con nubes medias y altas, tendiendo a quedar despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con predominio de componente norte durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 22º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 6º y 18º, y en Priego, entre 7º y 17º.