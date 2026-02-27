Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

El Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña ha informado este viernes de la detección de un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida. Salut ha comunicado el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha avanzado El País y confirmado El Periódico de Catalunya. El aviso a la OMS se debe a que hay un reglamento internacional que obliga a las autoridades sanitarias a declarar cualquier caso de esta gripe en humanos. Este caso no guarda relación alguna con la peste porcina que afecta a jabalíes.

Como ha explicado Salut en un comunicado, el departamento ha abierto una "investigación completa" sobre el caso, notificado el 11 de febrero. El paciente es una persona con enfermedades crónicas, de 83 años, que había cudido al hospital el 30 de enero para visitarse por otras patologías y que no tenía síntomas gripales. "La evaluación del riesgo para la población se considera muy baja", asegura la conselleria.

Se desconoce por el momento la fuente de contagio. "Ni la persona atendida ni sus contactos directos tuvieron exposición previa a cerdos o a granjas de animales, ni tampoco a otros posibles transmisores de origen animal. Todas las personas estudiadas fueron asintomáticas y los análisis han dado negativo. Asimismo, se han descartado posibles errores o contaminaciones en la toma de muestras del caso", dice Salut. El caso se comunicó al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y a la OMS el 13 de febrero.

"No es la primera vez que se registra un caso de este tipo en España; de hecho, cada cierto tiempo se notifican casos esporádicos, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno. Generalmente, están asociados a un contacto estrecho con porcinos", señalan por su parte fuentes del Ministerio de Sanidad, que insisten en que los casos "esporádicos" no deben generar "alarma".

Cuarto caso en España

Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde el año 2009, según ha explicado el secretario de Salur Pública, Esteve Fernández, que ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente". El último caso de España se detectó en Catalunya en 2024.

El secretario de Salut Pública catalán ha dejado claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus. "La peste porcina es por otro virus que no afecta a humanos", señala a este diario el epidemiólogo Joan Caylà.

En estos momentos, expertos estatales, de la Agència de Salut Pública de la Generalitat y de la OMS están realizando una evaluación conjunta de la situación.

Para el doctor Caylà, este caso no parece "alarmante". "Parece que no ha generado más casos, pero sí que podría generar un brote e incluso otra pandemia. Pero diría que sería alarmante solo si aparecen más casos", precisa.

Qué es la gripe porcina

Los subtipos del virus de la gripe A porcina (H1N1, H1N2 y H3N2) circulan en poblaciones porcinas de todo el mundo y, en ocasiones, pueden infectar a los seres humanos, señala Salut. La mayoría de los casos en humanos se producen por la exposición a cerdos infectados o a ambientes contaminados. En 2009 hubo una gran ola mundial (esto es, una pandemia) asociada a un H1N1 de este tipo.

Al igual que otras gripes, esta se contagia por gotitas y aerosoles al toser, estornudar o hablar. También por manos/superficies si luego te tocas ojos, nariz o boca. La carne de cerdo bien cocinada no es una vía típica de contagio de la gripe.

Los síntomas habituales son parecidos a la gripe estacional: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza, a veces vómitos o diarrea. Puede complicarse con neumonía o empeorar enfermedades previas.