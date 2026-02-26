El tiempo
Estabilidad y temperaturas agradables en las ¿últimas horas de sol en Córdoba?: esto es lo que dice la Aemet
Tras unos días de ambiente casi primaveral la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a anunciar la vuelta de la lluvia
Malas noticias para los amantes del sol y el buen tiempo. Tras semanas de borrascas, lluvias e inundaciones, Córdoba disfruta de unos días de ambiente más propio de la siguiente estación, sol y temperaturas agradables. Si bien, parece ser que esta primavera no es eterna y las horas de buen tiempo están contadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya anunció hace unos días la entrada de polvo sahariano en suspensión en Córdoba ahora avisa de un giro en el tiempo: vuelven las nubes y las lluvias.
La Aemet ha fijado para el lunes la vuelta de la lluvia, pero el sol se irá desvaneciendo y aparecerán las primeras nubes a partir de mañana, viernes.
Pese a este pronóstico, aún quedan horas de sol y este jueves se mantendrá la estabilidad atmosférica en la capital cordobesa en una jornada con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de chubascos. En cuanto a las temperaturas, hoy se volverán a superar los 20 grados, aunque las mínimas comenzarán a bajar, llegando hasta los cinco grados.
Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para la provincia, hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 23º; en Lucena, entre 10º y 21º; en Pozoblanco, entre 7º y 22º, y en Priego, entre 7º y 21º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 27 de febrero, tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 22º; en Lucena, entre 10º y 20º; en Pozoblanco, entre 6º y 20º, y en Priego, entre 8º y 19º.
