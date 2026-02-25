El tiempo
La calima entra en Córdoba en la recta final de un febrero más caluroso de lo normal, según la Aemet: así estarán hoy los cielos
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
De la lluvia a un tiempo primaveral que no remite y que va dejando ya temperaturas "más cálidas de lo normal" en el mes de febrero, con máximas superiores a los 20 grados. En este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lleva unos días avisando de fenómenos adversos, entre ellos la aparición de polvo sahariano en suspensión, que entró primero en Canarias y que hoy podría llegar hasta Córdoba, dando lugar a calima en los cielos de la ciudad.
Este polvo en suspensión podría empeorar la calidad del aire en Andalucía entre hoy y el viernes debido a la acumulación de partículas finas en la atmósfera, según ha alertado la Aemet.
En cuanto a las temperaturas, siguen siendo más cálidas de lo normal para las fechas en las que nos encontramos, más propias de la primavera. El observatorio del Aeropuerto de Córdoba registró ayer una máxima de 23,5 grados y hoy se espera que tanbién se alcancen estos valores en la capital cordobesa. Las mínimas, por su parte, no bajarán de los 8 grados en la ciudad. Asimismo, aunque las precipitaciones han sido protagonistas en la primera quincena del mes, parece ser que se fueron para no volver o, al menos, no se espera que vuelvan en las próximas horas.
Centrándonos en el pronóstico de la provincia, la Aemet espera para el día de hoy intervalos nubosos, con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 23º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 8º y 20º, y en Priego, entre 9º y 22º.
El tiempo este jueves
Mañana jueves, 26 de febrero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos variables flojos.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 22º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 7º y 22º, y en Priego, entre 8º y 21º.
