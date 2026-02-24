La Gala Met 2026 ya tiene 'dress code': cuando la moda se convierte en arte (y Beyoncé vuelve al museo)

La cuenta atrás para la gran noche de la moda ya ha comenzado. La Gala Met 2026 se celebrará el próximo 4 de mayo, como manda la tradición del primer lunes del mes, y lo hará con un mensaje tan ambicioso como sugerente: 'Fashion is Art'. El nuevo 'dress code' o código de vestimenta invita a los asistentes a expresar su relación personal con la moda como una forma de arte encarnada. Traducido: libertad creativa casi absoluta sobre una de las alfombras rojas más observadas, y analizadas, del planeta.

El lema conecta directamente con 'Costume Art', la exposición de primavera del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, que abrirá al público del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027. La muestra reunirá cerca de 400 piezas y propondrá un diálogo entre moda, pintura y escultura para explorar el papel del "cuerpo vestido" a lo largo de más de 5.000 años de historia del arte. No es solo una temática estética: es toda una declaración de intenciones sobre la moda como disciplina cultural.

Espectáculo asegurado

A diferencia de ediciones anteriores, con códigos de vestimenta más cerrados, este año la consigna deja espacio a la imaginación. Diseñadores y celebridades podrán reinterpretar archivos históricos, mirar a la pintura clásica o al arte contemporáneo, o convertir el cuerpo en lienzo. Casas como Alexander McQueen, Dior, Valentino o Schiaparelli -habituales del imaginario artístico- parten con ventaja en una noche donde el espectáculo está garantizado.

En el apartado institucional, la velada marca además una nueva etapa. Será la primera Gala Met desde que Anna Wintour dejó la dirección editorial de 'Vogue', aunque seguirá vinculada como gran impulsora del evento. Junto a ella copresidirán la noche Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, un cuarteto que mezcla industria, espectáculo y poder mediático.

De izquierda a derecha, Beyoncé, Venus Williams, Anna Wintour y Nicole Kidman. / ALLISON DINNER/JUSTIN LANE / EFE

El regreso más esperado

La presencia de Beyoncé es, sin duda, uno de los grandes titulares. La artista regresa a la alfombra del Met una década después de su última aparición en 2016, cuando deslumbró con un diseño de Givenchy cubierto de perlas. Su vuelta añade un componente simbólico y generacional a una edición que ya se anticipa histórica.

El comité anfitrión, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, reunirá a nombres como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith, Lena Dunham o Paloma Elsesser, entre otros. Y en el plano financiero, la edición de 2026 contará con el respaldo del empresario Jeff Bezos y Lauren Sánchez, patrocinadores principales y presidentes honoríficos. Su apoyo coincide con la inauguración de las nuevas galerías Condé Nast, un espacio de más de 1.100 metros cuadrados dedicado a exhibir piezas de moda nunca antes mostradas.

Con entradas que pueden alcanzar los 75.000 dólares y una lista de invitados que se mantiene en secreto hasta el último momento, la Gala Met 2026 vuelve a consolidarse como la llamada 'Super Bowl de la moda', o también, los Oscars de la moa. Este año, sin embargo, el reto es mayor: demostrar que, más allá del espectáculo, la moda es arte. Y hacerlo ante los ojos del mundo.