La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón

El anticiclón que desde hace varios días impacta en la península Ibérica sigue afectando a Córdoba y provincia. En días previos ya hemos vivido episodios de altas temperaturas para la fecha del año en la que nos encontramos, con una máxima marcada ayer en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de 25,8 grados, aunque estos fenómenos continuarán en el día de hoy y en jornadas sucesivas.

Así, en las próximas horas asistiremos a un nuevo fenómeno de polvo en suspensión, lo que da lugar a calima, en varias zonas de la España peninsular, con opciones de llegar también a Córdoba, lo que no deja de ser más que llamativo en pleno mes de febrero. Según advierte la Aemet en un post en su perfil oficial en la red social X, "la calima supone cielos turbios y reducción de visibilidad. También empeora la calidad del aire por las partículas microscópicas, que pueden alcanzar las vías respiratorias".

Respecto a las temperaturas, la agencia estatal explica que este mes de febrero está siendo más de 2 grados superior a la temperatura promedio normal. De hecho, a nivel nacional, los días 10 y 11 de febrero fueron los más cálidos para esas fechas desde, al menos, el año 1940.

Una situación climática que continuará en la última semana de febrero, según explica la Aemet. Los días finales del mes tendrán como protagonista la estabilidad atmosférica: "no se esperan apenas precipitaciones y las temperaturas continuarán por encima de los valores normales para la época del año", concluye la agencia oficial.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico concreto para hoy martes, 24 de febrero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 22º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 8º y 21º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 25 de febrero, habrá intervalos nubosos, con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 21º; en Lucena, entre 10º y 21º; en Pozoblanco, entre 8º y 19º, y en Priego, entre 9º y 21º.