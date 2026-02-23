En Santo Domingo-Caudilla
Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo
El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera
EFE
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.
El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Delicias que albergará 38 viviendas
- El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba lanzará una línea de subvenciones para evitar que los cines de verano sean deficitarios
- La Universidad de Córdoba aprueba tres nuevos grados conjuntos europeos que se implantarán en el curso 2027/28