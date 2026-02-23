La Aemet advierte de una anomalía climática y Córdoba se prepara para una semana con valores propios de otra estación

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado, en un informe publicado hace pocas horas, que la última semana de febrero, que ahora estrenamos, "prácticamente discurrirá en Andalucía sin apenas precipitaciones y con temperaturas por encima de los valores normales". La agencia oficial resalta la "gran contraposición" con las dos primeras semanas de febrero, claramente marcadas por el fuerte impacto del tren de borrascas. Una anomalía climática en toda regla, con valores propios de la primavera.

De este modo, y analizando las temperaturas de los últimos días, podemos comprobar que se han registrado valores "muy altos para la época del año" en las máximas de Andalucía. Por ejemplo, en la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto de Córdoba se registró ayer una temperatura de 24,7º a las 18.10 horas, un marcador propio de la primavera avanzada. Las mínimas, eso sí, se mantienen aún en cifras propias del final del invierno.

¿Y de cara a los próximos días? ¿Qué pronóstico tiene la Aemet? "La semana del 23 de febrero al 1 de marzo comenzará con temperaturas altas para la época. A mediados de semana, sin embargo, es probable que se produzca un descenso térmico y vuelvan las lluvias a la Península", explica este organismo.

En todo caso, centrándonos en la previsión concreta y más cercana de hoy lunes, 23 de febrero, habrá cielos poco nubosos o despejados. Brumas matinales. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 4º y 21º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 24 de febrero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º; en Lucena, entre 10º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 20º, y en Priego, entre 9º y 21º.