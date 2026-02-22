Sol para despedir una semana de buen tiempo en Córdoba: estas serán las temperaturas de este domingo según la Aemet

Córdoba se despide de la semana y del carnaval con buen tiempo, cielos despejados y el sol como protagonista. El tiempo este domingo en la capital cordobesa será idóneo para disfrutar de la Gran Cabalgata carnavalera y aprovechar los rayos de luz que tanto se han añorado días atrás, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ya (casi) se puede respirar la primavera en la ciudad.

Además, la jornada soleada estará acompañada de temperaturas agradables, más propias de la primavera, con máximas que llegarán hasta los 21 grados, aunque las mínimas bajarán en las horas más frías hasta los 5 grados. Similares a las de ayer, sábado.

En los próximos días se mantendrá la estabilidad y los termómetros seguirán subiendo durante los próximos días, por lo que la próxima semana será también de buen tiempo.

En concreto, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia este domingo es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Previsión de la Aemet para el domingo. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 21º; en Pozoblanco, entre 5º y 20º, y en Priego, entre 8º y 20º.

El tiempo este domingo

Mañana lunes, 23 de febrero, tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes altas en la provincia, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º; en Lucena, entre 10º y 21º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 9º y 21º.