El buen tiempo reina en Córdoba en una jornada de sábado soleada y casi primaveral

La lluvia se fue, por fin, los cordobeses lo estaban deseando y no han dudado aprovechar los rayos de sol nada más salir. Buenas noticias para los amantes del buen tiempo: según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este sábado será soleado y con unas temperaturas casi primaverales en Córdoba que invitarán a salir a la calle, disfrutar del aire libre, de los últimos días del Carnaval en la calle, o de unos caracoles al sol en el primer fin de semana de esta tradición.

La previsión de la Aemet apunta a una subida de los termómetros con máximas que superarán los 20 grados en la capital cordobesa, aunque las mínimas serán más propias de la estación en la que nos encontramos (5 grados), ya que baja hasta los cinco grados, por lo que es conveniente apurar las horas de sol y tener a mano el abrigo cuando caiga la noche.

Por su parte, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia este sábado es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

El pronóstico del tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 8º y 20º; en Pozoblanco, entre 3º y 19º, y en Priego, entre 3º y 19º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 22 de febrero, se mantiene la estabilidad atmosférica. Tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 21º; en Lucena, entre 9º y 20º; en Pozoblanco, entre 5º y 20º, y en Priego, entre 7º y 20º.