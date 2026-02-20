Descubrimiento: una radioterapia más corta mejora la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama temprano

Un equipo de investigadores de Ibima Plataforma Bionand y del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han demostrado que es posible reducir de forma segura y efectiva el número de sesiones de radioterapia en mujeres mayores con cáncer de mama en fases iniciales.

Se trata de un paso importante en la lucha contra el cáncer de mama, ya que no solo permite avanzar hacia tratamientos más eficaces, sino también más humanos. Disminuir las sesiones de radioterapia implica menos desplazamientos, menos agotamiento y menos impacto emocional, pero manteniendo los mismos resultados.

Los investigadores han constatado que con tan solo cinco sesiones (una por semana) se logra la misma eficacia que con los tratamientos diarios habituales, lo que respalda el uso de un esquema innovador de radioterapia ultra-hipofraccionada. El estudio ha sido liderado por Isabel García Ríos y María Jesús García Anaya, junto al investigador responsable del grupo, Jaime Gómez-Millán, y otros especialistas del equipo.

Más de 300 pacientes

Para la investigación se analizó a 334 pacientes tratadas entre 2007 y 2019, con una edad media de 77 años, todas ellas operadas previamente de cáncer de mama y tratadas con radioterapia sobre el pecho completo. El objetivo era comprobar si concentrar el tratamiento en solo cinco sesiones semanales ofrecía los mismos resultados que los esquemas tradicionales, que son mucho más largos y exigentes.

La doctora Isabel Garcia Rios / L.O.

El estudio confirmó que el tratamiento no solo es eficaz, sino que además facilita enormemente que las pacientes puedan seguirlo sin abandonarlo. En concreto, los resultados evidenciaron que el control del tumor a los tres años fue del 98,7%. También demostraron que la supervivencia global alcanzó el 90% y que el 99,7% de las pacientes completó todo el tratamiento.

Mejor calidad de vida

Para los investigadores, uno de los aspectos más destacados del estudio es su impacto en la calidad de vida de las pacientes al reducir las visitas al hospital. En este sentido, han resaltado que muchas de las pacientes incluidas tenían movilidad reducida, otras enfermedades asociadas o vivían lejos del hospital. De hecho, más del 60% residía fuera del área metropolitana de Málaga, lo que hacía “especialmente duro” acudir a sesiones diarias.

“Reducir las visitas al hospital supone menos cansancio, menos estrés y menor impacto emocional, algo clave en mujeres mayores o frágiles”, subrayan desde Ibima en un comunicado. También destacan que esta forma de tratar el cáncer pone a la paciente en el centro, “sin renunciar a la eficacia médica”.

Tratamientos más seguros

Otro descubrimiento relevante del estudio es que confirma que la pauta de 28,5 Gy (5,7 Gy por sesión) es la más recomendable, ya que provoca menos efectos secundarios a largo plazo, como la fibrosis crónica, que puede afectar al tejido mamario.

Desde Ibima señalan también que este trabajo, a diferencia de otros estudios internacionales, incluyó casos clínicos más complejos, como pacientes mastectomizadas o con irradiación de ganglios, lo que amplía el uso de esta técnica a un mayor número de mujeres.

“Este avance consolida a la oncología radioterápica malagueña como referente en tratamientos más cortos, personalizados y centrados en el bienestar de las pacientes, especialmente en aquellas de mayor edad”, concluyen los investigadores. “Una muestra clara de que la innovación médica no solo consiste en curar, sino también en cuidar mejor”, añaden.