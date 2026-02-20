La Aemet avisa del aumento de las temperaturas en Córdoba, "más propias de principios de la primavera"

El paso de la borrasca Pedro ha sido testimonial en Córdoba y provincia. La estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba apenas ha recogido 0,4 litros en las últimas 48 horas, aunque, eso sí, las temperaturas bajaron y durante la pasada madrugada, sin ir más lejos, se ha registrado una mínima de 5,6 grados en la capital.

Sin embargo, tras la marcha de los últimos frentes, los cielos volverán a lucir impecables, sin apenas nubes ni rastro de precipitaciones. Las temperaturas, además, volverán a subir, y lo harán hasta niveles que la Aemet considera "más propios de principios de la primavera" que de una parte central del mes de febrero.

De hecho, la agencia estatal prevé un "predominio del sol" de viernes a domingo en todo el país, con heladas aún en zonas del interior norte peninsular. Así las cosas, con unas temperaturas por encima de lo habitual y ante la ausencia de lluvias, el fin de semana se presenta esplendoroso para hacer planes al aire libre, llenar las terrazas o hacer excursiones.

Centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para hoy viernes, 20 de febrero, habrá cielos despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 18º; en Lucena, entre 4º y 16º; en Pozoblanco, entre 2º y 15º, y en Priego, entre 1º y 15º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 21 de febrero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 21º; en Lucena, entre 9º y 20º; en Pozoblanco, entre 3º y 19º, y en Priego, entre 7º y 19º.