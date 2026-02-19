Seísmo
Un segundo terremoto en cuatro días sacude a 16 municipios de Almería
Tras el temblor de magnitud 4,3 del lunes, el IGN ha registrado un nuevo seísmo en Tabernas, Almería, esta vez de 2,8, afectando a distintos puntos de la provincia
EP
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 en la escala de Richter con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que ha sido sentido en otros 16 municipios de la provincia.
Se trata de la misma zona donde el pasado lunes se registró un seísmo de magnitud 4.3 que fue sentido además en las vecinas provincias de Murcia, Granada y Jaén y que sumó hasta 15 réplicas provocando once llamadas a los servicios de emergencias 112 Andalucía: ocho desde Almería, dos desde Granada y una desde Jaén.
Según la información de la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 23.38 horas de este miércoles de forma superficial en este pueblo de la comarca de Los Filabres, si bien se ha sentido además en otros 16 de municipios almerienses.
El seísmo, de carácter superficial, se ha producido en un municipio de esta comarca almeriense y ha sido sentido con distinta intensidad en varios puntos del territorio.
En Tabernas, Gérgal y Vera, el movimiento sísmico se ha percibido con intensidad III.
También se ha registrado intensidad II-III en Bacares, Lubrín, Líjar, Senés y Pechina, según la información disponible.
- La Aemet avisa de la llegada de la borrasca Pedro: así afectará a Córdoba y provincia
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Carretera y manta hacia el 'play off': el Córdoba CF presenta su nuevo autobús oficial
- Lagartijo se pone en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba para pedir un sitio en la Feria de Mayo
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- Estos son los únicos afortunados que disfrutarán de puente festivo en Córdoba por el Día de Andalucía