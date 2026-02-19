Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana

La llegada de la borrasca Pedro, con importante impacto en el norte del país, apenas ha dejado 0,2 litros esta pasada madrugada en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba. Tampoco ha habido importantes rachas de viento, ya que la más importante se ha producido a las 00.50 horas, con 41 kilómetros por hora.

Además, la Aemet ya ha avisado de un nuevo cambio en el tiempo tras esta fugaz borrasca, con un aumento de temperaturas, que podrían superar los 22 grados tanto el próximo fin de semana como el lunes. El sol volverá a reinar en los cielos de Córdoba y provincia, y las lluvias, de regresar, lo harían ya a mediados e incluso finales de la próxima semana.

Centrándonos en el pronóstico del tiempo para hoy jueves, 19 de febrero, tendremos cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, acompañadas de precipitaciones débiles dispersas durante la madrugada. Temperaturas sin cambios en el valle del Guadalquivir, en descenso en el resto. Vientos flojos de componente norte, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 16º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 20 de febrero, tendremos cielos despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 18º; en Lucena, entre 4º y 16º; en Pozoblanco, entre 2º y 15º, y en Priego, entre 2º y 16º.