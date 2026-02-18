El seguimiento de la huelga de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana

En el ecuador de la primera semana de los paros convocados por los sindicatos médicos -que se sucederán, de forma intermitente, hasta el mes de junio- reclamando un estatuto propio, el seguimiento de la huelga es escaso aunque sí está teniendo impacto en los pacientes con la cancelación de citas o procedimientos. Las cifras oficiales de este miércoles, varían entre una cobertura de apenas el 6% de los médicos en Ceuta y Melilla, y el 27%, en Andalucía. Los porcentajes se mantienen muy moderados.

El mismo lunes, en una primera valoración, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del Comité de Huelga y reclama interlocución directa y autónoma con el ministerio y acabar con las guardias de 24 horas, mostraba "su satisfacción" por unas cifras que rondaban el 90% de seguimiento estimado en atención hospitalaria y un 85% en Atención Primaria como media entre todas las comunidades autónomas. El sindicato señala a este diario que probablemente hasta el viernes no harán una nueva valoración.

Sin embargo, las cifras oficiales de esta jornada, en la que ha habido concentraciones en varias comunidades, oscilan entre apenas el 6% en Ceuta y Melilla, y el 27%, en Andalucía. Difieren ostensiblemente respecto a las que ofrecen los sindicatos médicos. En Galicia, por ejemplo, el seguimiento del paro, en el turno de mañana, ha sido del 17,69% en los centros sanitarios y el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 23,89%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga de 22,88%. La huelga ha dejado, en sus tres primeras jornadas, casi 15.000 actos asistenciales suspendidos.

En Castilla y León, el paro convocado ha tenido un seguimiento medio del 20 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, ha alcanzado una media del 26 % en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y 10 % en Atención Primaria (254 en huelga).

Mayor seguimiento en Andalucía

El porcentaje ha sido mayor en Andalucía. Con datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, el seguimiento va en aumento, ya que el lunes, fue del 24,72%, el martes, del 25,12 y este miércoles ha subido a más de un 27%, siempre según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este mismo miércoles, los sindicatos convocantes de la huelga, entre ellos el SMA, ha convocado protestas en todas las capitales andaluzas como una medida más de presión en su calendario de movilizaciones.

La convocatoria en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha sido del 5,7 % de seguimiento, lo que significa, con los datos de los tres turnos este martes, que 33 personas han secundado el paro de las 572 convocadas; todas pertenecen al turno de mañana.

Así, según el INGESA, ha tenido una cobertura "muy limitada" en el conjunto de los centros e instituciones dependientes. Han sido 17 las personas que han faltado en el Área Sanitaria de Ceuta y 248 las que no han secundado el paro, mientras que en el Área Sanitaria de Melilla se ha registrado 16 personas en huelga frente a las 281 que han rechazado la convocatoria prestando servicios con normalidad.

Citas anuladas

En Madrid, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, se quejaba este miércoles que las ocho jornadas de huelga de médicos contra la ministra de Sanidad, Mónica García, en los últimos meses han obligado a suspender 3.678 cirugías, 78.000 consultas externas y 8.567 pruebas diagnósticas, que han tenido que ser aplazadas y nuevamente agendadas, según ha explicado Martín. En Atención Primaria, además, se han suspendido cerca de 7.500 citas.

En esta comunidad, médicos y facultativos han llevado sus reivindicaciones para reclamar un Estatuto Marco propio, hasta las puertas del Centro de Salud Abrantes, en Carabanchel.

Estatuto propio

Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están llamados a los paros. Reclaman, desde hace meses, como han evidenciado con anteriores paros y movilizaciones, un estatuto propio. Además de esta primera semana en febrero, el calendario de huelgas contempla paros del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Noticias relacionadas

El Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)-, se ha quejado de los servicios mínimos impuestos por las comunidades que consideran "abusivos". A nivel general, los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales.