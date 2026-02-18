La Aemet avisa de la llegada de la borrasca Pedro: así afectará a Córdoba y provincia

Una nueva borrasca ha llegado a la península Ibérica. Tras los temporales de lluvia y viento producidos por Leonardo y Marta, además de las importantes precipitaciones que ya habían dejado otros frentes borrascosos como Goretti o Harry, una nueva borrasca hace acto de presencia y generará una importante inestabilidad atmosférica en España.

Según ha avisado en las últimas horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Pedro ha sido nombrada por Meteo France, el servicio meteorológico del país galo, y se trata de la decimosexta de la temporada. "Estamos a una del máximo histórico", explica la Aemet española. En nuestro país, la borrasca Pedro provocará "viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves", así como nieve a partir de los 700 metros en el norte el jueves.

En el caso de Córdoba y provincia, sin embargo, el impacto será muy reducido. Bien es cierto que en las próximas horas tendremos cielos muy cubiertos, incluso hay un 10% de probabilidad de lluvia en las últimas horas del día. Pero, en todo caso, las precipitaciones, de llegar, serían localizadas y reducidas, según el pronóstico de la Aemet. Mañana jueves amaneceremos con niebla en la capital, y después de este último fenómeno atmosférico, regresará el sol y las temperaturas volverán a subir. De hecho, no se descarta que alcancemos los 22 grados durante el fin de semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para hoy miércoles, 18 de febrero, habrá intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en el tercio norte de la provincia al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste y moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 5º y 15º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 19 de febrero, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles durante la madrugada en las sierras. Temperaturas en ligero descenso. Vientos flojos, tendiendo a componente norte.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 16º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.