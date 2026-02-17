Tragedia en Barcelona
Una vecina del bloque de Manlleu afectado por el incendio: "Por suerte estoy viva y puedo contarlo"
La policía científica prevé realizar este martes la identificación de los cuerpos
El arquitecto municipal ha revisado el edificio esta mañana y no hay daños estructurales
Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
ACN
Los vecinos del bloque donde este lunes por la tarde murieron cinco jóvenes en un incendio intentan recuperar la normalidad después del golpe. Es el caso de Marcela García, vecina de uno de los pisos del edificio, que esta mañana volvía a casa después de haber pasado la noche en casa de una amiga. «Por suerte estoy viva y puedo contarlo», ha dicho aún conmocionada. Según relata, no fue consciente de la gravedad de la situación hasta que la policía fue a buscarla para evacuarla. «No sabía qué estaba pasando. Me avisaron los policías y me hicieron salir», explica.
La policía científica prevé realizar este martes la identificación de los cuerpos. Mientras tanto, los Mossos confirman que las víctimas son cinco jóvenes, sin concretar todavía sus edades.
Bajo investigación
Las causas del incendio continúan bajo investigación. Esta mañana, el arquitecto municipal ha revisado el edificio y no hay daños estructurales.
Por ello, los vecinos pueden permanecer en sus casas. Mientras tanto, en la calle, decenas de vecinos se acercan a la zona, intrigados por lo sucedido.
Tres días de luto
Los Bomberos recibieron el aviso del suceso cinco minutos antes de las diez de la noche. En un primer momento se había informado de que el trastero donde tuvieron lugar los hechos había sido habilitado como vivienda, pero los Mossos lo han descartado y apuntan que se utilizaría como local. El Ayuntamiento de Manlleu ha decretado tres días de luto y esta tarde se ha convocado un minuto de silencio a las siete.
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada
- Los Baños de Popea, en imágenes
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres