Tenerife registra un segundo enjambre en menos de una semana: "Son eventos muy pequeños y casi imperceptibles"

Tenerife ha registrado su segundo enjambre en menos de una semana. Lo hizo durante la tarde y parte de la noche del lunes sin que fuera sentido por la población.

Se trata de una actividad sísmica muy similar a la que se ha registrado en otras ocasiones, es decir, protagonizada por pequeños terremotos, "casi imperceptibles" que se detectan a entre 7 y 8 kilómetros de profundidad. Los científicos descartan que esta actividad esté relacionada con un cambio en el proceso volcánico, e insisten en que no existen evidencias de que pueda desembocar en una erupción a medio o corto plazo, es decir, en días o meses.

En total se han podido contabilizar 755 eventos sísmicos híbridos, si bien esta cifra podría ser inferior al número real de eventos. No en vano, como explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), muchos de ellos "presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros". Son tan pequeños que la magnitud de todos es inferior a 0,8 mbLg.

Dos fases

El enjambre tuvo dos fases distintas. Empezó con eventos muy pequeños durante las 18 horas, como las vibraciones o pulsos sísmicos que se han registrado en las últimas semanas. Sin embargo, entre las 20 y las 21:30, se observan con mayor claridad en los registros. A partir de las 23:14 horas se observa un cambio en las formas de onda y los eventos continúan más débiles y más seguidos. No es hasta las 06:00 de la mañana de este martes cuando acaban por hacerse prácticamente imperceptibles.

Intercalados con este enjambre, se han registrado algunos eventos de baja frecuencia (denominados eventos LP), de mayor energía, pudiendo destacar uno a las 04:18 que ha sido el de mayor amplitud durante esta noche.

El análisis conjunto de la serie indica que se ha localizado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre 7 y 8 kilómetros de profundidad. Es la misma área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024 y el 12 de febrero de este año.

Sin erupción a medio o corto plazo

Los científicos insisten en que esta actividad no modifica los pronósticos de erupción a corto y medio plazo. Tanto el IGN como Involcan destacan que esta actividad no tiene relación con un ascenso de magma hacia la superficie. No obstante, la hipótesis que maneja Involcan es que el magma acumulado bajo la isla –algo común a todas las islas volcánicamente activas– puede estar emitiendo ciertos gases a la superficie que se están acumulando en el sistema hidrotermal.

El aumento de presión debido a los gases es lo que puede estar detrás tanto de los terremotos que se vienen registrando desde 2016, como de la deformación y el aumento de emisión de CO2 detectados en 2023.

Históricamente, las erupciones en Canarias han dado señales previas mucho más intensas. En concreto, terremotos sentidos por la población durante días y meses antes de la erupción.