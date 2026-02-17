Regresa el sol, aunque temporalmente: ¿Hasta cuándo tendremos buen tiempo en Córdoba? ¿Llegarán nuevas lluvias?

Tras un lunes de cielos nubosos y temperaturas, eso sí agradables, Córdoba recupera el buen tiempo, aunque lo hace progresivamente. Hoy martes, 17 de febrero, regresa el astro rey, que irá imponiéndose progresivamente a lo largo de la jornada, aunque será un día de transición.

De hecho, mañana miércoles volverán las nubes e, incluso, las lluvias al final del día, aunque el anticiclón situado en el Atlántico impide que nuevas borrascas puedan afectar a Andalucía, lo que garantiza que las precipitaciones, de llegar, serán escasas. Este anticiclón, además, provoca que las temperaturas sean las propias de un mes de marzo avanzado, con máximas que, incluso, alcanzarán los 22 grados en algunos momentos de esta semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet espera cielos muy nubosos, con nubes bajas y brumas matinales; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 19º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 15º, y en Priego, entre 7º y 16º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 18 de febrero, tendremos intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en el tercio norte de la provincia al final del día. Temperaturas en ligero descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 6º y 15º.