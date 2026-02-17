Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recogimiento y silencioPrimeros retrasosTestimoniosCausa de AdamuzAlta velocidadBanderas de AndalucíaCoche ardiendoÁrboles FeriaDiputación
instagramlinkedin

Nueva área de restricciones

La peste porcina vuelve a salirse de la 'zona cero' y entra ya en el término municipal de Barcelona

La lista de localidades que quedan ahora dentro del perímetro de alto riesgo se eleva a 16, con la anexión de la capital catalana y de Sant Feliu de Llobregat, donde se ha hallado otro caso positivo

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La Conselleria d'Agricultura ha confirmado un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) hallado en Sant Feliu de Llobregat, fuera de la denominada 'zona cero' del virus, lo que ha obligado a ampliar, por segunda vez en apenas una semana, el radio de seguridad de seis kilómetros. Esto supone la inclusión, por primera vez, de una parte del término municipal de Barcelona, concretamente del barrio de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, un pequeño territorio que se encuentra inserido dentro de Sant Feliu. Además de este caso, se han hallado otros seis jabalíes muertos por la PPA, estos dentro del perímetro de alto riesgo, con lo que el balance de esta enfermedad suma ya 162 casos.

Según datos del Ministerio de Agricultura, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
  2. Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
  3. El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
  4. El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados
  5. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  6. Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada
  7. Los Baños de Popea, en imágenes
  8. Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

CCOO exige aplicar la subida del SMI a los trabajadores del campo de Córdoba y el pago inmediato de los atrasos

Emacsa concederá dos becas de ocho meses para estudiantes de FP, universidad y posgrado: así funciona la convocatoria

Emacsa concederá dos becas de ocho meses para estudiantes de FP, universidad y posgrado: así funciona la convocatoria

La Junta concierta 20 nuevas plazas en la residencia de mayores San Bernardo de Hornachuelos

La Junta concierta 20 nuevas plazas en la residencia de mayores San Bernardo de Hornachuelos

Córdoba se suma a la alianza de cuatro clústeres andaluces para fortalecer el sector de la logística y la industria de defensa

Córdoba se suma a la alianza de cuatro clústeres andaluces para fortalecer el sector de la logística y la industria de defensa

Castro del Río tendrá un museo permanente dedicado al Quijote y a Cervantes

Castro del Río tendrá un museo permanente dedicado al Quijote y a Cervantes

El hospital de Pozoblanco abre su nuevo gimnasio de rehabilitación y fisioterapia tras una inversión de 400.000 euros

El hospital de Pozoblanco abre su nuevo gimnasio de rehabilitación y fisioterapia tras una inversión de 400.000 euros
Tracking Pixel Contents