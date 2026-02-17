Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla

La mañana de ayer era casi como cualquier otra en el centro de salud de Benicàssim. Había programada una huelga de médicos, pero los pacientes estaban siendo atendidos por los profesionales que habían elegido acudir a trabajar. Ese paro médico debía haber sido la única noticia que atañera al ambulatorio benicense.

Sin embargo, un hombre entró armado con dos grandes cuchillos de cocina en el Centro de Salud y el resultado fue el primer crimen machista del año en Castellón, así como el primero que sucede en la provincia desde septiembre de 2024. Un año y cinco meses después, la lacra de la violencia de género ha golpeado de la manera más dura en Benicàssim con un nuevo y cruel asesinato.

El momento en que la ambulancia se lleva a la víctima al Hospital General de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ana S., una enfermera de 65 años que estaba a punto de jubilarse, se encontraba trabajando cuando su expareja la atacó brutalmente con ambas armas blancas. Le asestó presuntamente varias puñaladas en la espalda y en el pecho a la vista de todos los pacientes que se encontraban en la mañana del lunes en la consulta médica de Benicàssim.

Un paciente intentó frenarlo

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, un paciente anónimo puso en riesgo su propia vida e intentó parar al varón cuando este entró ya con extrema violencia en el centro. Pero el presunto agresor machista se zafó de este ciudadano y consiguió llegar al habitáculo en el que estaba la víctima.

Inmediatamente después del apuñalamiento, otros tres ciudadanos se abalanzaron contra el atacante y consiguieron reducirlo. Aunque ya era demasiado tarde para la mujer, al menos evitaron una posible fuga del hombre.

Detención en menos de un minuto

Según pudo saber este diario, la Policía Local de Benicàssim recibió entonces el aviso del ataque y en menos de un minuto se presentó en el lugar de los hechos con dos unidades motorizadas. Los agentes se encontraron la escena dantesca, con un reguero de sangre que había dejado la víctima.

La víctima, siendo trasladada a la ambulancia. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Los policías locales vieron que el agresor estaba contenido por los otros tres varones y enseguida lo detuvieron, al ver que era el supuesto responsable de lo acontecido.

Consciente del crimen

Tras su arresto, el hombre se mostró aparentemente tranquilo y según pudieron comprobar los agentes era plenamente consciente del crimen que había cometido y también que su intención al acudir al centro de salud era matar a Ana.

Los efectivos le intervinieron además los dos cuchillos, las presuntas armas del crimen. Acto seguido llamaron a la Guardia Civil, que se personó con varias patrullas en el centro de salud. Los guardias civiles trasladaron al varón a sus dependencias en Benicàssim.

Para entonces, los sanitarios ya se habían llevado en ambulancia a la víctima hacia el hospital. En un primer momento, se reportó que se encontraba en estado crítico, pero se decretó su muerte ya en el quirófano del Hospital General de Castelló, después de fallar los últimos intentos de reanimación. La autopsia de la mujer dictaminará la causa concreta de la muerte.

Un conocido dentista

El presunto asesino es Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló. Según las fuentes, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes por violencia de género entre ambos. La víctima no habría comunicado en el trabajo ninguna situación de violencia machista.

El Centro de Salud cerró sus puertas, convertido en escena del crimen. Las citas se suspendieron y los profesionales, testigos del asesinato, recibieron ayuda ofrecida por compañeros de Salud Mental del Hospital General.