El futuro incierto de la pesca de la angula: el pulso entre Asturias y España, dónde se sigue pescando en la península y la cita clave de mañana

En Asturias, uno de los principales enclaves anguleros del país, los pescadores salen desde hace años cada noche autorizada como si fuera la última. La actividad, limitada a muy pocas jornadas por temporada, vive pendiente de un futuro incierto. Porque desde hace un tiempo planea sobre esa actividad ancestral, con gran arraigo y tradición en la zona y otras de Asturias como Ribadesella, la idea de que tarde o temprano se prohibirá dadas las exiguas capturas, que han caído en picado desde los años 90 del siglo pasado.

Los anguleros se lo toman con resignación porque saben que la fuerza de los despachos será mayor que la de sus piñeras, y que la valoración de los biólogos será más atendida que su conocimiento popular de la caprichosa angula, cuyo comportamiento no es fácil de predecir, siempre envuelta en un halo de misterio: el propio Aristóteles llegó a decir que la angula nacía del fango.

Pero no. La angula es el alevín de la anguila y es esta especie la que ahora está en el punto de mira. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado para mañana 17 de febrero a las comunidades para informarles oficialmente de su decisión de incluir la anguila europea en el catálogo de especies en peligro de extinción del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). De aprobarse, esta catalogación supondría un paso decisivo para frenar las capturas. La Ministra necesita el visto bueno de todas las comunidades, ya que la pesca es en aguas interiores, cuya gestión está en manos de las autonomías.

Es una iniciativa que en Asturias no ha sido recibido con mucho entusiasmo, pese a la entrega a la causa de la ministra, Sara Aagesen, que ha llegado a protagonizar un vídeo contando el «riesgo de extinción» que azota a la angula, acompañada de cocineros dispuestos a desterrar el alevín –llamado el oro blanco por el alto precio que gourmets e incondicionales tienen que pagar para llevársela a la boca– de las cartas de sus restaurantes.

«Oro blanco» a la mesa

Los cocineros asturianos no quieren marcarse mucho en una región a la que se peregrina para comerla en temporada, con un festival gastronómico en Soto del Barco que es el más antiguo de España y atrae a gente de toda España. En quince días vuelve la cita, que alcanza su 34.ª edición. Los anguleros ya han hecho pública su oposición y en el Gobierno regional el «no» a la veda se ha dejado claro. De hecho, el consejero, Marcelino Marcos Líndez, advirtió de su negativa a apoyar la prohibición el pasado viernes al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Entre los motivos que impulsan al Principado a plantar una vez más a Aagesen –la otra es por el lobo, que la ministra quiere proteger mientras Asturias desea seguir con los controles poblacionales– está que aquí ya hay suficientes restricciones y controles.

Otro motivo es el agravio comparativo, porque de prohibirse en España se seguiría pescando en Portugal y Francia, país este que aglutina el 90% de las capturas en la Unión Europea. Es más, en Galicia se daría la paradoja de que mientras en la ribera española del río Miño estaría vedada la angula, no sería así enfrente, en la orilla lusa.

En España, Asturias lidera la pesca de la angula, mientras que la vecina Galicia la de la anguila, con cerca del 70 % del valor económico nacional. Cataluña y Cantabria siguen a Asturias, mientras que el País Vasco se ha descolgado este año al suspender la campaña por la escasez de capturas, para disgusto y enfado de sus pescadores, que han recurrido la decisión en los tribunales.

Regulación en España

Con todo, los anguleros no lo tienen fácil para faenar en la región ni en el resto. En todas las comunidades está profesionalizada su pesca, con licencias limitadas (en Asturias son 144) y zonas expresamente autorizadas. En el tramo internacional del río Miño, de competencia estatal, se regula con las medidas acordadas anualmente en el plan de gestión conjunto adoptado con Portugal.

Por tanto, los permisos en la cuenca atlántica son los siguientes: está autorizada la pesca de anguila adulta (prohibida la de angula) en Galicia, con cinco planes de gestión vigentes (tres en rías y dos en desembocaduras de ríos); está autorizada la pesca de angula (prohibida la de anguila adulta) en el tramo internacional del Miño, en Asturias, Cantabria; y lo estaba en el País Vasco hasta este año.

Noticias relacionadas

En la cuenca mediterránea, además de la normativa comunitaria se aplican las medidas adoptadas en el marco de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y se puede pescar: en Murcia si es anguila adulta, exclusivamente en el mar Menor (y prohibida la de angula). También se pude extraer anguila adulta y angula en Cataluña y la Comunidad Valenciana, en zonas determinadas como el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia y algunas desembocaduras de ríos.