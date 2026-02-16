Córdoba amanece con cielos encapotados: ¿vuelve la lluvia o es solo un 'susto'?

Cuando parecía que abandonábamos la inestabilidad atmosférica, que la lluvia era ya un mal recuerdo del pasado y que podríamos disfrutar plenamente del sol, pasando horas en terrazas, parques y, en general, al aire libre, Córdoba ha vuelto a amanecer con los cielos nublados. Se trata, en realidad, de nubes altas, que dejan una imagen de cielos cubiertos y de probabilidad de lluvia.

¿Eso quiere decir que vaya a volver la lluvia? ¿Nuevas borrascas a la vista? ¿Tormentas y días pasados por agua? No, en realidad. Nos encontramos ante una fase de pequeñas nubes que pueden descargar algo, muy puntualmente, pero la probabilidad es escasa, y aunque no podremos quedarnos al sol, como los caracoles, sí tendremos la tranquilidad de seguir poniendo coladas, yendo a trabajar sin miedo al viento ni a las fuertes lluvias, y tener una semana 'normal' en lo climático.

En el horizonte, el día de mayor riesgo de agua es el miércoles, mientras que a partir del jueves las nubes se disiparán y el astro rey volverá a ser el dominador de los cielos para un fin de semana próximo que se prevé esplendoroso.

Centrándonos en el pronóstico concreto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy lunes, 16 de febrero, habrá cielos nubosos, abriéndose algunos claros durante la tarde. Temperaturas en ascenso, o máximas sin cambios. Vientos de componente oeste flojos.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 17º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 17 de febrero, tendremos cielos nubosos con nubes bajas y brumas o nieblas matinales, quedando por la tarde poco nubosos. Temperaturas en ascenso en la mitad sur de la provincia y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 18º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 15º, y en Priego, entre 7º y 17º.