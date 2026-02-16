El tiempo
Córdoba amanece con cielos encapotados: ¿vuelve la lluvia o es solo un 'susto'?
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Cuando parecía que abandonábamos la inestabilidad atmosférica, que la lluvia era ya un mal recuerdo del pasado y que podríamos disfrutar plenamente del sol, pasando horas en terrazas, parques y, en general, al aire libre, Córdoba ha vuelto a amanecer con los cielos nublados. Se trata, en realidad, de nubes altas, que dejan una imagen de cielos cubiertos y de probabilidad de lluvia.
¿Eso quiere decir que vaya a volver la lluvia? ¿Nuevas borrascas a la vista? ¿Tormentas y días pasados por agua? No, en realidad. Nos encontramos ante una fase de pequeñas nubes que pueden descargar algo, muy puntualmente, pero la probabilidad es escasa, y aunque no podremos quedarnos al sol, como los caracoles, sí tendremos la tranquilidad de seguir poniendo coladas, yendo a trabajar sin miedo al viento ni a las fuertes lluvias, y tener una semana 'normal' en lo climático.
En el horizonte, el día de mayor riesgo de agua es el miércoles, mientras que a partir del jueves las nubes se disiparán y el astro rey volverá a ser el dominador de los cielos para un fin de semana próximo que se prevé esplendoroso.
Centrándonos en el pronóstico concreto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy lunes, 16 de febrero, habrá cielos nubosos, abriéndose algunos claros durante la tarde. Temperaturas en ascenso, o máximas sin cambios. Vientos de componente oeste flojos.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 17º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.
El tiempo este martes
Mañana martes, 17 de febrero, tendremos cielos nubosos con nubes bajas y brumas o nieblas matinales, quedando por la tarde poco nubosos. Temperaturas en ascenso en la mitad sur de la provincia y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 18º; en Lucena, entre 9º y 17º; en Pozoblanco, entre 6º y 15º, y en Priego, entre 7º y 17º.
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Iván Ania, tras la victoria ante el Leganés: 'El equipo ahora mismo está en buen momento
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Los Baños de Popea, en imágenes