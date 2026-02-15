Víctima mortal en el temporal de borrascas
Muere un hombre de 92 años al caerle encima un pino en Palenciana
El hombre había acudido con su vehículo para ayudar a un vecino a retirar otro árbol cuando un pino de grandes dimensiones le cayó.
Un hombre de 92 años de edad falleció este pasado sábado, 14 de febrero, a consecuencia de las heridas causadas tras caerle un pino encima en la localidad de Palenciana, según confirmó el Servicio de Protección Civil en declaraciones a Europa Press. Con esta incidente, Andalucía añade una más a la lista de víctimas mortales a causa de la cadena de borrascas que ha venido sufriendo en las últimas semanas y que provocó numerosos incidentes en todos los puntos de la comiunidad.
El suceso tuvo lugar este pasado viernes cuando Protección Civil recibió el aviso sobre las 10,15 horas de la mañana, en el que un particular alertaba de que un varón había resultado herido de gravedad al caerle un árbol de grandes dimensiones encima, una vez que había salido de su vehículo, en el paraje Camino de la Barca.
Al parecer, la víctima salió de su vehículo para ayudar a otro particular a retirar un árbol que se había desprendido en medio de la vía, y durante dicha maniobra, otro árbol acabó finalmente cayendo sobre el hombre.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos para realizar el rescate y trasladar al herido hasta el Hospital Infanta Santa Margarita de Cabra, donde permanecía ingresado. Finalmente el varón acabó falleciendo este sábado sobre las 7.00 horas de la mañana, al no poder recuperarse de las graves heridas que había sufrido por la caída del árbol.
