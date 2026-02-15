Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba dice adiós al viento y a la lluvia: la Aemet confirma que ha llegado el cambio en el tiempo que todos esperaban

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia 

Variación de temperaturas en España, según pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 15 de febrero.

Tomás Moreno

Córdoba

Después de un tren de borrascas cargado de lluvias, vientos y tormentas que provocaron innumerables incidencias en ciudades, campos, carreteras y vías férreas, Córdoba y provincia regresan a un concepto climático que parecía ya olvidado tras un invierno tan 'movidito': la estabilidad.

Ausencia de precipitaciones, cielos soleados y temperaturas máximas que van aumentando, lo que permite hacer más actividades en la calle, aprovechando también que los días son cada vez más largos y la primavera luce ya muy cercana en el horizonte. Las mínimas siguen siendo bajas, lo que impide cualquier atisbo de quitar ropa de cama: el edredón, la manta y las sabanas de 'pelitos' siguen siendo imprescindibles si se quiere evitar un resfriado tonto.

El tiempo en Córdoba.

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana: nueve borrascas en apenas seis semanas han descargado enormes cantidades de agua y nos han hecho olvidar a familiares y amigos ante tanta abundancia hídrica. No es rara la familia cordobesa que ha hablado más de Leonardo o de Joseph que de su hermano el que vive en el pueblo o de, incluso, la persona más mencionada en las sobremesas: el jefe.

Ahora, sin embargo, Córdoba se prepara, feliz y orgullosa, para que la temática climática deje de ser un eje central de las conversaciones. Lo que se traduce, en el corto plazo, y en concreto, en el pronóstico del tiempo para hoy domingo, 15 de febrero, en cielos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 17º; en Lucena, entre 3º y 13º; en Pozoblanco, entre 2º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 16 de febrero, habrá cielos nubosos, quedando poco nubosos durante la tarde salvo en el norte de la provincia. Temperaturas en ascenso, o máximas sin cambios. Vientos de componente oeste flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 19º; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 13º, y en Priego, entre 2º y 11º.

