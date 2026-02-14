María del Pino Alonso, psiquiatra: "Los gobiernos del mundo no investigan en salud mental"

Maria del Pino Alonso es una psiquiatra vocacional. Siempre ha querido cuidar, ayudar a otras personas. Su trabajo en el Hospital de Bellvitge, con especialidades como el TOC, le valen el reconocimiento de la profesión. Sus intervenciones públicas son siempre pedagógicas y constructivas. En este diálogo aborda sin miedo controversias como el papel de las farmacéuticas en la investigación y también ofrece su mirada esperanzada en que se podrán curar más y mejor estas enfermedades en un futuro no muy lejano.

-¿Por qué eres psiquiatra?

-Tengo una tendencia natural a cuidar de otros seres humanos. Y soy muy curiosa. Me parecía y me sigue pareciendo que el órgano más interesante y complejo del ser humano es el cerebro y que de las enfermedades del cerebro las más interesantes son las mentales.

-Qué difícil enfrentarte cada dia con enfermedades mentales, ¿no?

-Pero las enfermedades mentales son muy agradecidas de tratar...

-¿En qué sentido?

-Son un reto. Se trata de entender por qué el cerebro humano deja de funcionar bien y alguien oye voces o delira, o por qué alguien a quien no le pasa nada grave de repente tiene una depresión endógena y piensa que la única alternativa es el suicidio.

-A ti te parece interesante, pero a mucha gente le da miedo...

-Porque se ha escondido mucho, porque la enfermedad mental se ha tapado y se ha vivido dentro de las casas. Durante mucho tiempo costó entender que eran enfermedades. Se consideraban o vicios o casi como brujería.

-Y te sigue apasionando...

-Y cada vez más, y pienso que es una pena no haber nacido dentro de cien años, porque estoy convencida de que los psiquiatras tendrán herramientas que no tenemos.

-¿En qué piensas?

-Un ejemplo es el cáncer. Cuando estudié había cuatro fármacos para todos los tipos de cáncer. En 30 años ahora no tiene nada que ver. Y no han necesitado 300 años, sino 30 años. La Psiquiatría no puede ser más compleja que el cáncer, que es muy complejo. Lo que más se parece al cáncer es la Psiquiatría. Tenemos que investigar mucho. En unos años sabré si el paciente tiene un tipo de esquizofrenia que va a hacer que responda mejor a determinado fármaco. Los oncólogos no han avanzado en entender por qué se produce el cáncer sino en cómo tratarlo. La Psiquiatría va a ir por allí.

-¿En cien años, cuando llegue un paciente con esquizofrenia se podrá buscar el biomarcador, la expresión genética concreta?

-Creo que sí. Ya hay alguno. Pero son muy inespecíficos porque no podemos ir a la neurona. Ya hay estudios que combinan un patrón de conectividad en pruebas de neuroimagen con un patrón de un registro del electroencefalograma

que predice tu respuesta a la clozapina, por ejemplo. Si conseguimos un biomarcador de respuesta a clozapina lo pondríamos ya de entrada, en lugar de administrarlo después de que fracasen dos o tres antipsicóticos. Sí, creo que lo vamos a conseguir.

-Es casi una revolución

-Y ayudará a entender que la enfermedad mental es una enfermedad, que el cerebro enferma como enferma el hígado.

-No sabemos las causas de las enfermedades...

-En el cáncer se empieza a saber un poco, pero en realidad no se sabe la causa. Pero estimulando el sistema inmune contra ciertas mutaciones, curas el cáncer. Igual con la enfermedad mental nos pase lo mismo, a lo mejor no llegaremos a entender por qué alguien empieza a alucinar pero sabremos que facilitando con un medicamento una serie de cosas, lo podemos conseguir. Y empezamos a tener terapias de neuromodulación, con las que vamos un poco más a la idea de los circuitos: no es tanto es de que te doy un fármaco que te incrementa la serotonina. La neuromodulación empieza a ser una alternativa, porque intenta localizar más el tratamiento a una zona cerebral. Esto abre un mundo nuevo. En Estados Unidos hay estimulación magnética transcarneal guiada por neuroimagen.

-¿Qué efecto tienen las psicoterapias?

-Las psicoterapias bien hechas hacen el mismo efecto que los psicofármacos. Si a través de modificar la conducta o el estilo de pensamiento, consigo mejorar los síntomas obsesivos, eso produce a nivel cerebral los mismos cambios que si le das un medicamento.

-Lo que pasa es que nos faltan psicoterapeutas, no tenemos tiempo y hay pacientes que quieren la pastilla.

-Pasan las dos cosas, hay pacientes reacios a medicalizarse por esto de la hipermedicalización, y después pacientes que no quieren hacer el esfuerzo de iniciar una terapia.

-En psiquiatría y socialmente estamos muy obsesionados por las causas...

-La investigación en Psiquiatría se ha ido mucho a las causas y nos hemos olvidado de cómo mejoramos los tratamientos. Es un poco frustrante la sensación de que los fármacos no evolucionan tanto. Los gobiernos del mundo no investigan en salud mental, de esto tenemos que ser conscientes.

Quien investiga es la industria farmacéutica, que no es una oenegé, no le interesa especialmente el incremento del conocimiento, le interesa vender más medicamentos. Si tengo un medicamento A que se vende mucho, y haciendo un medicamento A.1 un poco mejor, lo voy a seguir vendiendo, ¿qué necesidad tengo de ponerme a buscar si un medicamento Z funcionaría mejor? No podemos confiar en que toda la investigación se haga desde la industria, porque lo que va a buscar es vender más.

-Deberíamos fomentar la investigación pública...

-Claro. Si se erradica el paludismo en el mundo no será por el interés de la industria, porque son países pobres. Se erradicará porque la fundación Bill Gates pone miles de millones. Con la salud mental pasa lo mismo. Si dejamos que los únicos que hagan investigación sean la industria, jamás avanzaremos, porque su interés es limitado y cortoplacista. La investigación en salud mental son procesos largos, mucha industria no hay y la que hay es porque es una enfermedad de países ricos. Si solo lo tuvieran los pobres, se investigaría todavía menos.

-¿Hay avances en antidepresivos?

-Hemos tocado un poco techo. Cada innovación terapéutica aporta muy poco respecto a la anterior, acaban buscando mejorar el perfil de efectos secundarios. Es como si nos hubiéramos conformado. Los oncólogos no se conformaron con que se les murieran los pacientes. Los psicodélicos son una via distinta por primera vez en muchos años.

-¿Qué has aprendido del género humano en tu trabajo con los pacientes?

-He aprendido que lo importante es el proyecto de vida. No tratamos enfermedades, tratamos seres humanos. Y para sentirse plenos, han de tener un proyecto de vida. Su vida tiene que tener un sentido. Deberíamos saber qué da sentido a la vida de nuestros pacientes. Debemos ayudarles a reconstruir a lo mejor un proyecto diferente. Esa parte más humanista se ha ido perdiendo.