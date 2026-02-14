Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h

El tren de borrascas y tormentas que ha sacudido la provincia de Córdoba durante el último mes, y que ha dejado un récord de días seguidos de lluvias, así como un reguero de importantes incidencias tanto en las ciudades como en el campo, se despide hoy sábado, 14 de febrero, y lo hace por todo lo alto, con un nuevo aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en este caso de nivel amarillo.

Así, tanto Sierra-Pedroches, comarca en la que la agencia oficial engloba todo el norte de la provincia, como la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital, podrían sufrir rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora entre las 07.00 horas y las 17.59, momento en que quedará desactivado el aviso. No obstante, esas rachas ya se han visto superadas en las primeras horas del día, ya que en la estación que la Aemet tiene en el aeropuerto se han marcado rachas de 80 km/h a las 08.00 horas.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En este sentido, San Valentín llega a la provincia y lo hace con un tiempo movidito, porque a los fuertes vientos se le suma un descenso de las temperaturas que ya se ha notado esta pasada madrugada, y que continuará durante la próxima noche y las siguientes, hasta llevar el termómetro a rozar los 0 grados a mediados de la próxima semana.

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico para hoy sábado, 14 de febrero, habrá cielos nubosos en la Subbética, sin descartar precipitaciones débiles de madrugada, quedando después los cielos poco nubosos. Cielos poco nubosos en el resto de la provincia. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros. Temperaturas en descenso. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 15º; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 3º y 10º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 15 de febrero, habrá cielos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 17º; en Lucena, entre 3º y 13º; en Pozoblanco, entre 1º y 13º, y en Priego, entre 2º y 13º.