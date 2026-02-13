El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Tras Leonardo, Marta, Nils y otras tantas borrascas entra en Córdoba la que (por el momento) es la última de este tren: Oriana. Este nuevo frente mantiene a Córdoba en aviso amarillo durante el día de hoy por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De este modo, la Aemet mantiene el aviso amarillo por viento en toda la provincia cordobesa desde las 3.00 horas hasta las 18.00 horas. Se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la Subbética y de hasta 70 kilómetros por hora en la Campiña, la Sierra y Pedroches.

Previsión meteorológica en Córdoba. / Aemet

El pronóstico también apunta a tormentas y precipitaciones intermitentes desde primera hora de la mañana. Según la Aemet, en Córdoba capital, serán especialmente intensas a mediodía y entre las 14.00 y las 15.00 horas. No obstante, no remitirán hasta la tarde-noche.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para hoy en la provincia es de cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 6º y 12º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 14 de febrero, la previsión es de cielos nubosos en la Subbética, sin descartar precipitaciones débiles hasta la mañana, quedando después los cielos poco nubosos. Cielos poco nubosos en el resto de la provincia. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 15º; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 3º y 10º.