La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils

Los cordobeses esperan la vuelta del sol como agua de mayo, irónicamente. Tras semanas de lluvias, prácticamente sin tregua, la marcha de las borrascas que han causado multitud de incidencias y han llenado los embalses se va acercando. Los cielos se despejarán hoy parcialmente en la capital y la provincia. Si bien, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no será una marcha definitiva del mal tiempo ya que Córdoba se mantiene a la espera de una nueva borrasca: Nils, que ya ha entrado a la península.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

No obstante, podemos estar tranquilos ya que, si el pronóstico no falla, este nuevo frente será (ahora sí) el último coletazo del temporal y el buen tiempo volverá con San Valentín y el Carnaval este fin de semana.

En lo que respecta a las temperaturas, se mantendrán al alza durante el día de hoy en la capital y la provincia, por lo que se podrá disfrutar de una plácida tarde al aire libre. Las lluvias son volverán hasta mañana.

Por otra parte, el pronóstico de la Aemet para hoy jueves, 12 de febrero, en la provincia es de cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, localmente moderadas; tendiendo a abrirse grandes claros a lo largo de la mañana. Nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 19º; en Lucena, entre 10º y 15º; en Pozoblanco, entre 9º y 14º, y en Priego, entre 9º y 15º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 13 de febrero, habrá Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 6º y 12º.