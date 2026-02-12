El tiempo
La lluvia da un respiro por unas horas en Córdoba: la Aemet anuncia un paréntesis antes de la llegada de Nils
Estas serán las horas sin precipitaciones en la capital y provincia
Los cordobeses esperan la vuelta del sol como agua de mayo, irónicamente. Tras semanas de lluvias, prácticamente sin tregua, la marcha de las borrascas que han causado multitud de incidencias y han llenado los embalses se va acercando. Los cielos se despejarán hoy parcialmente en la capital y la provincia. Si bien, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no será una marcha definitiva del mal tiempo ya que Córdoba se mantiene a la espera de una nueva borrasca: Nils, que ya ha entrado a la península.
No obstante, podemos estar tranquilos ya que, si el pronóstico no falla, este nuevo frente será (ahora sí) el último coletazo del temporal y el buen tiempo volverá con San Valentín y el Carnaval este fin de semana.
En lo que respecta a las temperaturas, se mantendrán al alza durante el día de hoy en la capital y la provincia, por lo que se podrá disfrutar de una plácida tarde al aire libre. Las lluvias son volverán hasta mañana.
Por otra parte, el pronóstico de la Aemet para hoy jueves, 12 de febrero, en la provincia es de cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, localmente moderadas; tendiendo a abrirse grandes claros a lo largo de la mañana. Nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 19º; en Lucena, entre 10º y 15º; en Pozoblanco, entre 9º y 14º, y en Priego, entre 9º y 15º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 13 de febrero, habrá Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 7º y 13º; en Pozoblanco, entre 5º y 12º, y en Priego, entre 6º y 12º.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento