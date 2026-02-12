El Consejo Escolar del Estado da luz verde al proyecto para reducir las ratios y las horas lectivas

El Consejo Escolar del Estado, el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo que realiza una labor consultiva, de asesoramiento y de propuesta al Gobierno, ha aprobado este jueves el dictamen favorable al anteproyecto de ley de ratios y jornada lectiva, una norma que se enmarca en las negociaciones para la reforma del profesorado.

El documento, que todavía tiene que ser aprobado una segunda vez por Consejo de Ministros antes de desembarcar en el Congreso y el Senado para su tramitación parlamentaria, decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en primaria. Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades. Catalunya no es la única autonomía que los cumple, también Euskadi, Aragón, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Otras, como Madrid, los incumplen.

El texto también supone una disminución de las ratios, uno de los grandes caballos de batalla de los docentes, que llevan desde la época de los recortes de 2012 reclamando la medida con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Actualmente, la ratio más habitual es de 25 alumnos por clase en infantil y primaria, 30 en ESO y 32 en bachillerato. El anteproyecto establece sobre las ratios un máximo de 22 alumnos por aula en primaria y de 25 en secundaria.

La reducción tiene beneficios en la calidad de la educación y es una de las medidas a las que, en Catalunya, el Departament d'Educació i FP se ha comprometido. Empezó en infantil-3, con 20 alumnos por aula, y la intención es ir extendiendo el descenso progresivamente al resto de etapas educativas.

La nueva ministra de Educación, FP, Milagros Tolón, ha participado por primera vez en el pleno del Consejo Escolar del Estado, donde ha asegurado que la norma permitirá al profesorado ofrecer una atención más individualizada. Tolón ha añadido que la tramitación del documento es un paso importante, pero no el único dado que el diálogo con los sindicatos “sigue abierto”.

Progresiva y general

El plan del Gobierno es realizar una bajada de ratios progresiva y general y, además, tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la cantidad de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y los centros de alta complejidad, donde gran parte de los estudiantes proceden de hogares poco favorecidos económicamente. El proyecto incluye poner el acento de la bajada de ratios en los cursos clave para el aprendizaje: FP de grado básico (a la que se accede sin terminar ESO), bachillerato, 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. Para el recuento de estudiantes, los alumnos con necesidades educativas especiales (no así los vulnerables económicamente o los que tienen dificultades de aprendizaje) contarán como dos, un extremo que, en principio, entrará en vigor el próximo curso una vez que la norma se apruebe en el Parlamento español. La bajada de ratios generalizada se aplicará de forma gradual en 2027 y no estará completamente implementada hasta 2031.

"Vengo con una idea clara: hacer políticas educativas escuchando vuestras propuestas y vuestra experiencia", ha trasladado la ministra Tolón a los miembros del Consejo, a los que ha dicho que sus aportaciones y su trabajo son de gran importancia para el ministerio. "Nos ayudan a no perder de vista lo que ocurre en los centros y en las aulas", ha concluido.