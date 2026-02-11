¿Vuelta a la lluvia o un último día nublado? El sol pugna por salir para algarabía de los cordobeses

Es dura la pugna que lidia el sol con las nubes tras semanas de fuertes precipitaciones que llevaron al río Guadalquivir a un caudal desorbitado, con desalojos, multitud de incidencias y una alta factura para el campo y otros sectores de especial relevancia en la provincia. Pero parece que, poco a poco, el astro rey va ganando terreno y dejando en anécdotas las precipitaciones, que continuarán durante el día de hoy, aunque muy mitigadas.

Para nada tendremos las lluvias de las últimas semanas, ya que no se esperan acumulados de más de unos pocos litros, abriéndose los cielos a partir de media mañana, aunque habrá nuevas precipitaciones durante la próxima noche y en la madrugada. ¿Y para los próximos días? Con el pequeño 'paso atrás' que supondrá el viernes, que de nuevo será pasado por agua, tanto el jueves como, especialmente, el fin de semana, reinará el sol.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Además, las primeras previsiones para la próxima semana son muy halagüeñas en cuanto a ausencia de lluvias. Las temperaturas descenderán bastante, especialmente las mínimas, aunque podremos disfrutar de tardes de 15 grados y sol pleno, ideales para pasear, ocupar las terrazas y hacer todo tipo de planes al aire libre.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy miércoles, 11 de febrero, tendremos cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales y dispersas, localmente moderadas. Brumas y nieblas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos moderados del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 17º; en Lucena, entre 12º y 15º; en Pozoblanco, entre 12º y 15º, y en Priego, entre 11º y 14º.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 12 de febrero, habrá cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, localmente moderadas; tendiendo a abrirse grandes claros a lo largo de la mañana. Nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 19º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 8º y 15º.