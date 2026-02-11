Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viaje papal

El alcalde de Valladolid defiende ante el Papa la inclusión de su ciudad en la posible gira de León XIV por España

En medio de una creciente expectación por la posible visita de León XIV a España, el alcalde de Valladolid reivindica a la ciudad como destino, junto a Madrid, Barcelona y Canarias.

El Papa León XIV.

El Papa León XIV. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

Irene Savio

Roma

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido este miércoles con el papa León XIV con un objetivo declarado y otro implícito. El primero, según ha explicado él mismo a los medios después del encuentro, era presentar la Semana Santa vallisoletana. El segundo, de mayor calado, ha consistido en defender que Valladolid sea incluida entre las ciudades que el pontífice estudia como posibles destinos en su probable viaje a España.

"Como todos ustedes saben, el viaje está encauzado […] y nunca vamos a perder la esperanza", ha señalado Carnero. "Desde luego, desde Valladolid, estaríamos encantados de que Su Santidad nos acompañara en algún momento en la próxima visita que le va a guiar a nuestro país, o en cualquier otro momento, y que, además, como él mismo siente, nos lleve también en su corazón", ha añadido.

Frenesí

La visita del alcalde al Vaticano se enmarca en el creciente frenesí que ha despertado en España la posibilidad de que León XIV viaje este año al país. Sin embargo, el pasado 9 de enero, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, explicó que las tres localidades que se están barajando como destinos serían Madrid, Barcelona y Canarias, lo que dejaría fuera a Valladolid.

Esta opción, no obstante, podría no estar completamente descartada. Un eventual desplazamiento a la capital castellana coincidiría con el 300 aniversario de la canonización de San Toribio de Mogrovejo, misionero del siglo XVI nacido en las inmediaciones de Valladolid, que llegó a ser arzobispo de Lima y murió en Chiclayo. Precisamente esta última ciudad pertenece a la diócesis peruana en la que León XIV desarrolló su labor pastoral entre 2014 y 2023, primero como administrador apostólico y posteriormente como obispo.

Durante su encuentro con León, Carnero le ha entregado al Papa una reproducción firmada del lienzo original de Augusto Ferrer-Dalmau, creado por el propio artista como imagen principal del cartel anunciador de la Semana Santa de Valladolid en el año 2026.

Salvador Fuentes, sobre el derribo de una tapia de 50 metros en Castro del Río: "La muralla está intacta"

Las Guerreras K-POP llegan a Córdoba: fecha, horario y venta de entradas para esta cita imperdible con el fenómeno mundial

Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel piden alternativas de movilidad ante las obras de la ronda Norte

Ciclo 'Andaluces de Ahora 2026': teatro, música y flamenco llenan el Teatro Góngora

El Salón del Estudiante de Lucena eleva su oferta a 65 expositores y prevé 6.300 visitas de varias provincias

Dos sindicatos ferroviarios, Vox y otras cinco entidades solicitan personarse en la macrocausa de Adamuz

El Ayuntamiento implantará un sistema de videovigilancia en los puntos más conflictivos de crecida del Guadalquivir

