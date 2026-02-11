Estudio de la UB
Estimular el cerebro desde temprano puede frenar el Alzheimer incluso en fases avanzadas
El estudio con modelos animales del Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona muestra que la participación cognitiva a edades tempranas podría tener efectos protectores duraderos en el cerebro
EP
Un equipo del Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBneuro) ha descubierto que la estimulación cognitiva precoz y "sostenida" puede ayudar a preservar la función cerebral y memoria en el Alzheimer, incluso en puntos avanzados de la patología.
Publicado en 'iScience', el estudio se ha llevado a cabo con modelos animales y revela también que los machos responden mejor que las hembras a la intervención cognitiva para retrasar la aparición de la enfermedad, informa la UB en un comunicado este martes.
Se sometió a los animales a un entreno cognitivo repetido a lo largo de toda la vida, y la función cerebral se evaluó con resonancia magnética funcional longitudinal en reposo, pruebas conductuales de memoria y análisis moleculares y celulares "exhaustivos".
La preservación de la conectividad cerebral se asoció con un mejor rendimiento de la memoria a edades más avanzadas: esto, según la investigadora Guadalupe Soria, "refuerza la idea de que la participación cognitiva en las primeras etapas de la vida puede tener efectos protectores duraderos sobre la función cerebral", apunta.
En cuanto a la estimulación cognitiva, las hembras mostraron mayores niveles basales de proteínas relacionadas con la función sináptica y la plasticidad, "lo que sugiere una mayor resiliencia molecular intrínseca"; y los machos se beneficiaron más del entreno cognitivo, con una conectividad cerebral sostenida y un mejor rendimiento de la memoria.
Los resultados refuerzan la evidencia de que la enfermedad de Alzheimer "progresa de forma distinta en hombres y mujeres" y que habría que adaptar las estrategias preventivas o terapéuticas para abordar esta patología neurodegenerativa.
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas
- Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas