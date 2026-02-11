Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas entre el viernes y el sábado

Alerta naraja en Santiago ante un temporal.

Alerta naraja en Santiago ante un temporal. / Álvaro Ballesteros / Europa Press

Valentina Raffio

Barcelona

Mientras la borrasca Nils sigue abriéndose paso y activando alertas por vientos huracanados en Cataluña y por temporal marítimo extremo en el cantábrico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de otra borrasca atlántica a partir del viernes. Se trata de Oriana, la decimoquinta borrasca desde que empezó el otoño y la novena desde que empezó el año. Los modelos indican que este sistema provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas entre el viernes y el sábado. "Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", afirman desde la entidad.

Los pronósticos apuntan a que esta borrasca podría descargar con fuerza en varios puntos de la Península Ibérica y, sobre todo, en la fachada mediterránea. Todo apunta a que tras la despedida de Nils, prevista para finales de este jueves, Oriana tomará el protagonismo a partir del viernes y se extenderá hasta como mínimo el sábado, donde se espera una jornada especialmente adversa a nivel meteorológico. Después, los mapas indican que se desplazará hacia Italia. A corto plazo, no se vislumbra la llegada de más borrascas atlánticas aunque la situación podría cambiar en próximas actualizaciones.

Desde que ha empezado el año, España ha vivido una decena de borrascas de gran impacto y con nombre propio. El seis de enero, para Reyes, llegó Goretti. El 16 del mismo mes Harry, el 20 Ingrid, el 25 Joseph y el 27 Kristin. El 2 de febrero llegó Leonardo, el 5 Marta, el 10 Nils y el 13 parece que llegará Oriana. A falta de análisis más exhaustivos, por ahora todo apunta a que este año estamos ante una de las temporada de borrascas más convulsas registradas en mucho tiempo en España.

