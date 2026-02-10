Sin tormentas ni lluvias fuertes… ¿y sin sol a la vista? Córdoba afronta otro día sin certezas para tender la ropa

La borrasca Marta sigue afectando al clima en Córdoba y provincia, aunque lo hace de manera mucho menos intensa que en los días anteriores. La normalidad va dominando la escena, dejando atrás las grandes tormentas, las precipitaciones abundantes, las fuertes rachas de viento y, en definitiva, dando un gran respiro a una situación que fue crítica en diversas parcelaciones de la ciudad, anegadas, y en multitud de puntos de la provincia.

Para muestra, un botón: el nivel del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. Aunque bien es cierto que aún se encuentra en el umbral rojo de máximo riesgo, la realidad es que llegó a rozar los 6 metros de altura y ya se encuentra a 3,2 metros, casi la mitad. Ello ha hecho que la mayor parte de los desalojados hayan podido regresar a sus viviendas y que el Ayuntamiento ya haya comenzado las tareas de limpieza y rehabilitación de los puntos más afectados.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Para la mayor parte de los cordobeses, regresa la rutina, la tónica habitual de los días con tiempo predecible y sin tormentas que desbaraten sus planes, trabajos, colegios y salidas habituales. Aunque una duda sigue flotando en el ambiente, entre montones de ropa acumulados, lavadoras que han olvidado cuál es su función y armarios que tiemblan de vacíos que están y claman por una solución inmediata: ¿podremos poner hoy un par de coladas y tender la ropa?

Predicción por horas de la Aemet en la estación del aeropuerto de Córdoba hoy martes, 10 de febrero. / Aemet

La respuesta más corta es negativa, ya que seguirá lloviendo tanto durante la tarde como por la noche. Bien es cierto que la temperatura es más próxima de la primavera que del invierno, ya que esta pasada madrugada el termómetro no ha bajado de los 15 grados y en las horas centrales de la tarde se espera que rocen los 19º. Pero el cielo seguirá estando encapotado, las precipitaciones continuarán sucediéndose y las secadoras se mantendrán como las reinas de los hogares (los que dispongan de ella) por enésima jornada.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet hoy martes, 10 de febrero, tendremos cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, persistentes en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 19º; en Lucena, entre 13º y 15º; en Pozoblanco, entre 12º y 17º, y en Priego, entre 11º y 14º.

El tiempo este martes

Mañana miércoles 11 de febrero, habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Noticias relacionadas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 18º; en Lucena, entre 11º y 15º; en Pozoblanco, entre 12º y 14º, y en Priego, entre 10º y 14º.