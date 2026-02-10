TRANSPORTES
Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte
Paula Correa
La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.
Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.
