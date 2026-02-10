Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caza mayorLimpieza GuadalvalleDesfibriladoresMuralla de CastroAgresión repartidorAlta velocidadMorerasPaseo fluvial
instagramlinkedin

TRANSPORTES

Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha.

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha. / EP

Paula Correa

La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents