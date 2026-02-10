El empresario que controlaba la mina de Cerredo, su mujer, su hijo y el ingeniero, imputados por cinco homicidios imprudentes de los mineros fallecidos

El empresario José Manuel Rodríguez Morán, conocido como "Chus Mirantes" y que mantenía el control de la mina de Cerredo, en Asturias, en la que el pasado marzo fallecieron cinco mineros, su mujer, su hijo y el facultativo de la mina, están investigados por cinco homicidios imprudentes, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores por el siniestro.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea ha decidido levantar el secreto de las actuaciones sobre la explosión ocurrida el 31 de marzo de 2025, en el tercer piso de la mina de Cerredo, conocido como "El Mangueiro". El auto emitido el pasado 30 de enero señala que en el procedimiento se investigan un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, cinco homicidios imprudentes y cuatro lesiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se señala que se procede a hacer accesible a las partes personadas la información tras haberse hecho efectivas las medidas cautelares de embargo de bienes y bloqueo de cuentas corrientes de los cuatro investigados por un valor total de 1.150.000 euros. Esta resolución fue dictada ya el pasado 9 de diciembre, por lo que presuntamente tanto el empresario José Manuel Rodríguez Morán, como su esposa, su hijo y el ingeniero técnico José Antonio Rodríguez Casillas comparecieron ante la comisión de investigación de la Junta General estando ya en el foco de la investigación. Todos ellos rechazaron responder a las preguntas de los diputados amparándose en la defensa de sus derechos.

Además, el juzgado, a petición de la Fiscalía, evaluará la posible responsabilidad penal de José Manuel Rodríguez Morán "al reunir indicios directos de administración de hecho". El auto señala, además, que se han tomado declaraciones tanto de los "trabajadores del interior" como de los del "exterior de la mina".

El juzgado de Cangas del Narcea reconoce haber realizado un gran volumen de actuaciones: concretamente "más de mil acontecimientos", además de una "extensa averiguación patrimonial de los investigados en las correspondientes piezas pecunarias". Por ello, concede un mes de plazo a las partes para examinar las actuaciones.