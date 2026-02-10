Andalucía exige ayudas estatales al turismo por las borrascas: "Perdemos medio millón de euros al día"

El tren de borrascas que ha asolado Andalucía durante las últimas semanas ha afectado de lleno a los grandes sectores económicos de la comunidad, entre ellos, el turismo. El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de zona catastrófica para los municipios azotados por el temporal, una medida que para el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, "se ha quedado corta".

"Aunque agradecemos esa valoración, esta medida solamente se refiere a viviendas y a carreteras y a vías de comunicación en general, pero no al sector turístico, que se ha visto seriamente afectado desde el momento mismo del accidente en Adamuz, pero también posteriormente y agravado por las temporales y las lluvias torrenciales que hemos sufrido", ha subrayado el consejero en unas declaraciones previas a la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo que se celebra en el Ministerio de Industria y Turismo.

Ampliación de la medida

Es por ello que Bernal ha solicitado que se apoye "una ampliación de esa declaración de zona catastrófica para que ayude, en este caso, a las instalaciones y a la industria turística en general, que se ha visto seriamente perjudicada". En este sentido, ha celebrado que se lleve a cabo este encuentro dentro del órgano de cogobernanza en materia turística, "que no se reunía desde diciembre del año 23".

Así, Bernal ha afeado al ministro, Jordi Hereu, que haya tardado tanto en esta convocatoria que viene marcada por la reprogramación de fondos europeos, "que se podían haber estudiado justamente hace dos años cuando varias comunidades planteamos que se podían hacer modificaciones en las convocatorias y en los criterios de flexibilidad [...]. Lo recuperamos dos años después, cuando ya prácticamente estamos a seis meses de la finalización de estas ayudas, de la ejecución de estos fondos y la mayor parte de ellos se encuentran ya adjudicados y algunos se van a tener que devolver. Por lo tanto, creo que esa aportación se produce tarde y se produce mal".

Preocupación por la conectividad

El consejero también ha mostrado su preocupación por la conectividad y la necesidad de la participación de las comunidades autónomas en los órganos fundamentales que tienen que ver con la gestión de esa conectividad, como AENA, ADIF y las singularidades que tienen que observarse en esas gestiones. "No ha habido una posición clara por parte del Gobierno de España, por parte de su Ministerio de Turismo, a la hora de abanderar respuestas claras y contundentes a esta situación", ha abundado.

Además, ha hecho referencia a que el turismo se ha visto "seriamente afectado por una gestión ineficaz y poco diligente por parte del Gobierno de España. En este caso entendemos que el Ministerio de Transportes y Fomento, pero ahí estaba el Ministerio de Turismo y debe estar para abanderar y sacar la cara por todo el sector turístico, por toda la industria turística, que tiene graves perjuicios".

Culpa al Gobierno de ser "ineficaz"

Bernal ha asegurado en este contexto que el sector turístico cifra sus pérdidas en medio millón de euros al día "lo que cuesta todo este despropósito en cuanto a las comunicaciones y conectividad que estamos sufriendo en Andalucía como consecuencia de esta falta de diligencia y la falta de mantenimiento de las infraestructuras de comunicación".