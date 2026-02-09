Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la lluvia, pero con menos intensidad: Córdoba recupera la normalidad aunque el sol vuelve a esconderse

Este es el pronóstico de la Aemet para capital y provincia 

En directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, la crecida del río Guadalquivir y los avisos de la Aemet

Porcentaje de precipitación acumulada desde el inicio del año, en relación a una escala normal.

Porcentaje de precipitación acumulada desde el inicio del año, en relación a una escala normal. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

Vuelve la lluvia, aunque con una intensidad bastante menor a lo vivido en las dos últimas semanas. La borrasca Marta sigue generando inestabilidad en España y volverán a pasar varios frentes lluviosos por la provincia de Córdoba, aunque descargarán mucha menos agua. De este modo, vuelve a recuperarse la normalidad en lo climático, aunque el sol volverá a esconderse tras haber brillado en las horas centrales de ayer domingo.

De hecho, aunque esta pasada madrugada se han recogido más de 11 litros de agua en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba, el nivel del río Guadalquivir a su paso por la ciudad ha seguido bajando y se encuentra ya a 4,2 metros de altura, por los 5,9 que llegó a registrar en los peores momentos del temporal.

En todo caso, la lluvia seguirá siendo la reina en no solo hoy lunes, sino en la primera parte de la semana. Una lluvia sin grandes vientos, sin acumulados muy notables, sin precipitaciones torrenciales y sin impactos masivos. Hoy, por ejemplo, se esperan precipitaciones tanto por la mañana como a partir de las 15.00 horas de la tarde, y de nuevo a las 21.00 horas y durante la próxima noche.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico de hoy lunes, 9 de febrero, la Aemet espera cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes en la Subbética, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones. Temperaturas en ascenso. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

Predicción por horas en Córdoba, según la Aemet.

Predicción por horas en Córdoba, según la Aemet. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 20º; en Lucena, entre 8º y 16º; en Pozoblanco, entre 7º y 16º, y en Priego, entre 6º y 15º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 10 de febrero, habrá cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 19º; en Lucena, entre 13º y 17º; en Pozoblanco, entre 12º y 16º, y en Priego, entre 11º y 15º.

