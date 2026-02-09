Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Última hora del temporal en Córdoba y Andalucía, en directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, el nivel del río Guadalquivir y el comienzo de la recuperación de la normalidad
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso