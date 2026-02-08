El tren de borrascas da una tregua de 24 horas a Córdoba: cesan los avisos de la Aemet y vuelve a salir el sol

Parece increíble, con el río Guadalquivir rozando los 6 metros de altura a su paso por Córdoba, cientos de familias afectadas por desalojos, el Puente Romano cortado al tránsito, la zona de Miraflores anegada de agua y un nivel altísimo de incidencias, con todos los efectivos de emergencias de la ciudad, la provincia y toda Andalucía, trabajando a destajo. Pero el rápido paso de la borrasca Marta por nuestra provincia ha provocado que, tras una descarga de 33,6 litros de agua ayer sábado, hoy domingo tengamos una tregua de 24 horas para ver de nuevo salir el sol y disfrutar de la calle.

Las terrazas estarán de enhorabuena, así como las familias con niños que aprovecharán, muchas de ellas, para hacer planes al aire libre. Las lavadoras trabajarán a destajo en los hogares de los cordobeses, que podrán volver a abrir las ventanas sin riesgo de convertir el suelo en una pista de patinaje.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene avisos activos en ninguna comarca cordobesa, ya que no lloverá hasta las últimas horas del día, en torno a las 22.00 horas, según el pronóstico actualizado, aunque con el paso de la jornada, las predicciones oficiales suelen ir variando y modificando un poco la previsión por horas.

Predicción por horas en Córdoba capital, hoy domingo. / Aemet

En todo caso, será solo una tregua escasa, porque a partir de la próxima noche y todo el lunes se esperan lluvias, que continuarán durante la primera parte de la semana. Habrá que ver el descenso del caudal del Guadalquivir en los principales puntos de la provincia durante hoy domingo, y hasta qué punto la situación podrá normalizarse, o al menos mitigarse, en las parcelaciones de la capital y diversos puntos de otras comarcas afectados por las crecidas del río.

No obstante, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 8 de febrero, tendremos cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas. Nubes bajas y brumas matinales en las sierras de la Subbética. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el valle del Guadalquivir. Vientos moderados de componente oeste, amainando al final de la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 16º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 4º y 10º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 9 de febrero, habrá cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes en la Subbética, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones. Temperaturas en ascenso, localmente notable para las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 20º; en Lucena, entre 8º y 17º; en Pozoblanco, entre 7º y 17º, y en Priego, entre 6º y 16º.

En Directo

La UME evacúa de madrugada a una persona y sus mascotas en El Palmar de Troya (Sevilla) La UME ha trabajado durante la noche y ha evacuado a una persona junto a sus mascotas en El Palmar de Troya (Sevilla). El operativo continúa activo en las zonas donde es necesario.

El temporal cierra carreteras en Andalucía: 25 vías cortadas en Cádiz, la provincia más castigada La borrasca sigue golpeando con fuerza a Andalucía este domingo: la DGT mantiene a primera hora de la mañana numerosas carreteras con corte total por inundaciones, el principal problema del temporal en la comunidad. La provincia de Cádiz es la más afectada, con 25 vías cerradas, entre ellas la A-384 (Olvera-Almargen), además de la A-2002, la A-2101 y la CA-3113. También se registran cortes por lluvias en Córdoba, con carreteras intransitables como la A-3131 (Jauja), la A-333 (Iznájar) y la A-431R2 (Posadas), y en Sevilla, donde permanecen cerradas la A-361, la A-8100 y la A-8125. A esto se suma el impacto de la nieve en la red secundaria de Granada, con cierres en la A-337 (Puerto de la Ragua) y en varios accesos de Sierra Nevada como la A-395, la A-4025 y la A-4301.

Informa Emergencias 112: ojo a los avisos naranjas por viento este domingo La jornada de hoy domingo estará marcada por el viento sobre todo en el tercio oriental donde se esperan fuertes rachas. Aviso naranja por viento y por fenómenos costeros en Granada y Almería donde se pueden alcanzar los 90 km/h. Extreme la precaución y sigue las instrucciones del 112.