En directo | Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo

El temporal mantiene diez carreteras cortadas o con restricciones en Cáceres

Las carreteras cortadas en la provincia de Cáceres este domingo, según la información actualizada de la Guardia Civil, son las siguientes:

La carretera CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece cerrada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas, situación que ha sido catalogada en nivel negro.

También en nivel negro se encuentra la CC-437, entre la EX-118 y Pico Villuercas, del kilómetro 0 al 10,800, a causa de la presencia de nieve en la calzada. El tramo se encuentra debidamente señalizado.

Asimismo, permanece cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres, como consecuencia del temporal.

En la autovía A-5 (Madrid–límite con Portugal) se han registrado dos incidencias por socavones. En el sentido Badajoz, el carril derecho permanece cortado entre los kilómetros 242 y 243, mientras que en el sentido Madrid el corte afecta al carril derecho entre los kilómetros 272 y 274. Ambos puntos se encuentran señalizados.

En la red secundaria, la CC-232, en el punto kilométrico 0,200 (N-110 – El Torno), presenta un carril cortado por desprendimientos de roca y arena, con señalización preventiva instalada.

La CC-224 (Hervás–N-110) y la CC-225 (La Garganta–límite provincial con Salamanca) permanecen cerradas al tráfico por acumulación de nieve, encontrándose ambas señalizadas.

Por su parte, la CC-425, entre Retamosa y la CC-424 en Cañamero, está cortada entre los kilómetros 25 y 26 debido a desprendimientos. Esta incidencia no afecta a las poblaciones, que disponen de accesos alternativos por otras vías.

Finalmente, la EX-208 (Plasencia–Zorita) se encuentra cortada en el kilómetro 25 por desprendimientos, aunque la circulación de vehículos se está realizando de forma alternativa por la zona de aparcamientos colindante al punto afectado.