Efectos del temporal
En directo | Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo
La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día
La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo
En la provincia de Badajoz, permanecen cortadas las carreteras BA-022, entre Badajoz y Villalba de los Barros; la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca; la BA-139, de Táliga (EX-313) a la EX-107; y la BA-142, de Valdetorres a la EX-105. También se encuentra cerrado el acceso a Gévora por la A-5.
Asimismo, la EX-106 presenta un corte entre los puntos kilométricos 19 y 15, en el tramo que une Miajadas y Don Benito.
En la provincia de Cáceres, los cortes afectan a la CC-146, entre los puntos kilométricos 3,400 y 3,900; la CC-157, del pk 0 al 0,300; la CC-224, en el Puerto de Honduras; la CC-225, desde La Garganta hasta el límite con Salamanca; la CC-241, entre Piornal y Pasarón; y la CC-242, de La Garganta a Piornal.
Además, permanecen cerrados al tráfico los tramos comprendidos entre los pk 0 y 7,600 de la CC-306, del pk 24 al 26 de la CC-425, y del pk 0 al 10,800 de la CC-437.
El temporal mantiene diez carreteras cortadas o con restricciones en Cáceres
Las carreteras cortadas en la provincia de Cáceres este domingo, según la información actualizada de la Guardia Civil, son las siguientes:
La carretera CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece cerrada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas, situación que ha sido catalogada en nivel negro.
También en nivel negro se encuentra la CC-437, entre la EX-118 y Pico Villuercas, del kilómetro 0 al 10,800, a causa de la presencia de nieve en la calzada. El tramo se encuentra debidamente señalizado.
Asimismo, permanece cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres, como consecuencia del temporal.
En la autovía A-5 (Madrid–límite con Portugal) se han registrado dos incidencias por socavones. En el sentido Badajoz, el carril derecho permanece cortado entre los kilómetros 242 y 243, mientras que en el sentido Madrid el corte afecta al carril derecho entre los kilómetros 272 y 274. Ambos puntos se encuentran señalizados.
En la red secundaria, la CC-232, en el punto kilométrico 0,200 (N-110 – El Torno), presenta un carril cortado por desprendimientos de roca y arena, con señalización preventiva instalada.
La CC-224 (Hervás–N-110) y la CC-225 (La Garganta–límite provincial con Salamanca) permanecen cerradas al tráfico por acumulación de nieve, encontrándose ambas señalizadas.
Por su parte, la CC-425, entre Retamosa y la CC-424 en Cañamero, está cortada entre los kilómetros 25 y 26 debido a desprendimientos. Esta incidencia no afecta a las poblaciones, que disponen de accesos alternativos por otras vías.
Finalmente, la EX-208 (Plasencia–Zorita) se encuentra cortada en el kilómetro 25 por desprendimientos, aunque la circulación de vehículos se está realizando de forma alternativa por la zona de aparcamientos colindante al punto afectado.
Intervención de los bomberos en el rescate infructuoso de una pareja aislada en Novelda
Rebeca Porras
El Guadiana se mantiene estable pero muy alto, con picos de 2.400 m³/s
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que el río Guadiana permanece estable, aunque con un caudal muy elevado, registrando picos de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo durante las últimas seis horas.
En cuanto a la situación del tráfico, no se han producido cortes en la N-523 ni en los accesos a Gévora y al resto de las pedanías, que han permanecido conectadas con la ciudad durante la noche.
No obstante, continúa cerrado el acceso a la EX-209 por la rotonda, aunque se puede acceder a esta vía por Mayga.
Asimismo, se mantiene el cierre del Puente de la Autonomía.
Sin avisos meteorológicos este domingo en la región
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 8 de febrero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos que tenderán a nubosos, registrándose a su vez precipitaciones débiles que serán localmente moderadas y generalizadas al final de la jornada.
La cota de la nieve se situará entre 900 y 1.200 metros de altitud, aumentando por la tarde, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste de flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte.
Por su parte, las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo las máximas que experimentarán un moderado ascenso en el extremo norte de la región.
Así, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 6 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados.
Laura Alcázar
Gragera alerta de una crecida repentina del Rivillas y el Calamón por la fuerza del Guadiana
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha advertido de una subida muy rápida e imprevista del caudal de los arroyos Rivillas y Calamón.
Según ha explicado, la fuerza que lleva el río Guadiana está impidiendo que ambos arroyos desemboquen con normalidad, lo que está provocando un aumento significativo de su nivel.
Ante esta situación, el alcalde ha pedido máxima atención a los vecinos de Lebratos, Dehesilla y de las urbanizaciones cercanas a estos arroyos, ante la posible evolución del caudal en las próximas horas.
La Junta mantiene la situación operativa 1 de los planes INUNCAEX y PLATERCAEX
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrada este sábado, a la que ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se decidió mantener la Situación Operativa 1 de los planes INUNCAEX y PLATERCAEX en toda la región. Esta medida continuará en vigor para asegurar una respuesta coordinada ante las condiciones adversas que puedan surgir en los próximos días.
En cuanto a las evacuaciones, se mantienen las que ya están en marcha en diferentes zonas de la región. En las localidades de Valuengo y La Bazana, se valorará la posibilidad de emitir un preaviso de desalojo nocturno, dependiendo de la evolución de la situación. Por otro lado, en Novelda, Sagrajas y Gévora, se ha establecido un desalojo voluntario con el refuerzo tanto sanitario como operativo por parte de Cruz Roja Extremadura.
Respecto al ganado aislado, se informó que no es posible llevar a cabo una evacuación en este momento. Se realizará una nueva valoración mañana para determinar si es viable proceder con la evacuación de los animales.
Juntaex
Guardiola visita Coria y Moraleja ante la situación de emergencia
EFE
Muere un bombero arrastrado por el río en Portugal, en la frontera con Badajoz
Un bombero que estaba de servicio falleció este sábado mientras patrullaba por la zona de Campo Maior, cerca de la frontera con Badajoz, debido al temporal Marta, que azota la península ibérica.
El oficial de operaciones de la Protección Civil lusa José Costa dijo a EFE que con esta víctima mortal ascienden a siete los fallecidos desde el 28 de enero en el país por las tempestades Kristin, Leonardo y Marta, de los que seis son civiles y uno es el bombero
A esas bajas se suman seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro.
Hay también al menos 29 efectivos de la protección civil heridos.
La Autoridad Nacional de Eme.rgencia y Protección Civil portuguesa publicó este sábado un comunicado para dar su pésame a los seres queridos del bombero fallecido, que perdió la vida cuando patrullaba y vigilaba las proximidades del río Caia, en Campo Maior, en la región del Alentejo portugués.
Portugal está en alerta por la tempestad Marta, que ha puesto bajo aviso naranja, el segundo más grave después del rojo, a trece distritos del país y toda la costa.
Un total de 1.163 personas han sido evacuadas de sus hogares en Portugal por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo, informó este sábado Protección Civil, que no descartó que más personas tengan que salir de sus casas.
Carlos Gil
Las calles de Charca Musia, en Cáceres, convertidas en un río
