En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.

Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.

Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.

Las lluvias de las últimas semanas en una parte importante de la Península, junto con la nieve que ha caído también en la mitad norte, hacen que algunas carreteras tanto de la red secundaria como algunas vías de alta capacidad se hayan visto afectadas con cortes, desprendimientos, así como otras circunstancias que hacen complicado e incluso imposible la circulación.

De nuevo, y según las previsiones de AEMET otro frente atlántico, en este caso la borrasca 'Marta', llega a la Península provocando más lluvias en zonas del tercio sur, muy afectadas ya en días previos y vuelve a traer nieve a otras zonas del centro y en parte de la zona norte.

Según las previsiones, el peor día es este sábado, con Andalucía y Extremadura entre las zonas más afectadas, con niveles amarillos e incluso naranjas, de ahí que la DGT solicite evitar realizar desplazamientos que sean innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule.