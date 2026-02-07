La provincia de Córdoba, en aviso naranja de la Aemet ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias

Tras el paso de la borrasca Leonardo, que ha dejado impactantes consecuencias en la provincia de Córdoba, con miles de desalojados tras inundaciones en varios puntos, incluida la capital, hoy sábado, 7 de febrero, llega a España la borrasca Marta, dentro temporal que lleva afectando durante multitud de días al conjunto del país, con especial incidencia en Andalucía.

Toda la provincia de Córdoba se encuentra hoy en aviso naranja de la Aemet por vientos muy fuertes y lluvias intensas ante la llegada de la borrasca Marta, que sucede a Leonardo. En este sentido, el aviso naranja se activa desde las 12.00 horas y hasta las 18.00 horas, aunque antes (desde las 09.00 horas) y después (desde las 18.00 a las 23.59) toda la provincia continúa en alerta, en este caso amarillo.

Mapa de avisos de la Aemet para hoy sábado, con toda la provincia de Córdoba en alerta naranja ante la llegada de la borrasca Marta. / Aemet

En los peores momentos del temporal, se pueden registrar rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora tanto en Sierra-Pedroches como en la Campiña y en la Subbética. Además, pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con posibilidad de precipitaciones torrenciales de hasta 15 litros en una hora.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Hay que recordar que el río Guadalquivir se encuentra a un nivel altísimo a su paso por Córdoba capital. Aunque la lámina de agua ha bajado a los 5,4 metros esta pasada madrugada, desde los 5,9 en que llegó a estar en los peores momentos del viernes, la alerta sigue siendo máxima. El Puente Romano continúa cortado al tránsito y hace unas horas Montón de la Tierra y zonas de Villarrubia se sumaron a los desalojos por la crecida producidos en días anteriores en el entorno del aeropuerto y en parcelaciones de Alcolea.

Este viernes tuvimos una jornada de transición. La estación meteorológica del aeropuerto registró 10 litros por metro cuadrado, y esta pasada madrugada apenas se han sumado 0,1 litros, algo testimonial. Sin embargo, en las próximas horas las precipitaciones volverán a ser muy abundantes. A partir de las 09.00 horas regresarán las lluvias, que serán muy intensas desde las 12.00 horas, justo cuando entra en vigor el aviso naranja en toda la provincia. Lloverá casi todo el día, con un leve respiro a las 19.00 horas, aunque, a priori, cesará el agua a las 21.00. Los vientos serán muy fuertes en las horas centrales de la tarde, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

En esta llegada de la borrasca Marta a Córdoba, el pronóstico general de la Aemet prevé que en Córdoba se registren cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas y sin descartar granizo menudo. Temperaturas en ligero descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales generalizadas.

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba aeropuerto hoy sábado, 7 de febrero. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 13º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

El tiempo este domingo

Este domingo, 8 de febrero, tendremos cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas. Nubes bajas y brumas matinales en las sierras de la Subbética. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el valle del Guadalquivir. Vientos moderados de componente oeste, amainando al final de la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 4º y 10º.

En Directo

Emilia Lora Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado Tras el paso de Leonardo, la borrasca Marta continúa haciendo daños en la red viaria de la provincia de Córdoba y este sábado son 16 las carreteras de titularidad autonómica y provincial que se encuentran cerradas al tráfico, según la información facilitada por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En algunas de ellas preocupa la situación, bien porque los servicios de mantenimiento no pueden actuar desde hace ya varios días o bien porque se encuentran inundadas por la crecida de los cauces de ríos o arroyos. Las más afectadas, sin duda, son las de la zona sur de Córdoba, especialmente en la comarca de la Subbética. [Aquí puede consultar todas las carreteras afectadas]

Miguel Heredia Intranquilidad en Majaneque: "Es la tercera vez que nos puede llegar el agua a casa" Mucha intranquilidad entre los vecinos de la barriada de Majaneque. Incertidumbre ante lo que, adivinan, como "la peor parte del temporal". "Es la tercera vez que nos puede llegar a casa, nos pasó en 2009 y 2010. El miedo a tener que volver a empezar es mucho, el tener que tirar y comprar otra vez los muebles, limpiar completamente la casa, la ropa...", afirma Joaquín, quien ya ve cómo el agua permanece desde el fondo de la calle hasta domicilios cercanos.

Juanma Moreno visita este sábado las zonas inundadas de Córdoba El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita este sábado por la mañana zonas inundadas de la provincia de Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo. Juanma Moreno visita las zonas inundadas en Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA El Ayuntamiento de Córdoba habilita el pabellón deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de deportivo de Alcolea para acoger a vecinos desalojados de la zona que lo precisen. En el pabellón se han preparado entre 15 y 20 plazas, que el Ayuntamiento ampliará si fuese necesario. Algunos vecinos que tuvieron que dejar sus casas en la zona de Alcolea han pasado la noche en el salón parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles. Cáritas Diocesana de Córdoba y la hermandad de Los Dolores, así como vecinos que se han brindado como voluntarios, están colaborando para que cuenten con alojamiento y comida.