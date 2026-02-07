Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo borrasca Marta
La provincia de Córdoba, en aviso naranja de la Aemet ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias

Este es el pronóstico de la Aemet ante un nuevo recrudecimiento del temporal

La borrasca Marta llega a Córdoba | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos del temporal, en directo

Mapa de la nubosidad esperada por la Aemet en España hoy sábado, 7 de febrero.

Mapa de la nubosidad esperada por la Aemet en España hoy sábado, 7 de febrero. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

Tras el paso de la borrasca Leonardo, que ha dejado impactantes consecuencias en la provincia de Córdoba, con miles de desalojados tras inundaciones en varios puntos, incluida la capital, hoy sábado, 7 de febrero, llega a España la borrasca Marta, dentro temporal que lleva afectando durante multitud de días al conjunto del país, con especial incidencia en Andalucía.

Toda la provincia de Córdoba se encuentra hoy en aviso naranja de la Aemet por vientos muy fuertes y lluvias intensas ante la llegada de la borrasca Marta, que sucede a Leonardo. En este sentido, el aviso naranja se activa desde las 12.00 horas y hasta las 18.00 horas, aunque antes (desde las 09.00 horas) y después (desde las 18.00 a las 23.59) toda la provincia continúa en alerta, en este caso amarillo.

Mapa de avisos de la Aemet para hoy sábado, con toda la provincia de Córdoba en alerta naranja ante la llegada de la borrasca Marta.

Mapa de avisos de la Aemet para hoy sábado, con toda la provincia de Córdoba en alerta naranja ante la llegada de la borrasca Marta. / Aemet

En los peores momentos del temporal, se pueden registrar rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora tanto en Sierra-Pedroches como en la Campiña y en la Subbética. Además, pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con posibilidad de precipitaciones torrenciales de hasta 15 litros en una hora.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Hay que recordar que el río Guadalquivir se encuentra a un nivel altísimo a su paso por Córdoba capital. Aunque la lámina de agua ha bajado a los 5,4 metros esta pasada madrugada, desde los 5,9 en que llegó a estar en los peores momentos del viernes, la alerta sigue siendo máxima. El Puente Romano continúa cortado al tránsito y hace unas horas Montón de la Tierra y zonas de Villarrubia se sumaron a los desalojos por la crecida producidos en días anteriores en el entorno del aeropuerto y en parcelaciones de Alcolea.

Este viernes tuvimos una jornada de transición. La estación meteorológica del aeropuerto registró 10 litros por metro cuadrado, y esta pasada madrugada apenas se han sumado 0,1 litros, algo testimonial. Sin embargo, en las próximas horas las precipitaciones volverán a ser muy abundantes. A partir de las 09.00 horas regresarán las lluvias, que serán muy intensas desde las 12.00 horas, justo cuando entra en vigor el aviso naranja en toda la provincia. Lloverá casi todo el día, con un leve respiro a las 19.00 horas, aunque, a priori, cesará el agua a las 21.00. Los vientos serán muy fuertes en las horas centrales de la tarde, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

En esta llegada de la borrasca Marta a Córdoba, el pronóstico general de la Aemet prevé que en Córdoba se registren cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas y sin descartar granizo menudo. Temperaturas en ligero descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales generalizadas.

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba aeropuerto hoy sábado, 7 de febrero.

Pronóstico por horas de la Aemet en Córdoba aeropuerto hoy sábado, 7 de febrero. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 13º; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 11º, y en Priego, entre 4º y 11º.

El tiempo este domingo

Este domingo, 8 de febrero, tendremos cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas. Nubes bajas y brumas matinales en las sierras de la Subbética. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el valle del Guadalquivir. Vientos moderados de componente oeste, amainando al final de la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 16º; en Lucena, entre 6º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 4º y 10º.

En Directo
