Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrascaBorrasca MartaMorenoBellidoCarnavalCaudalEmbalsesParcelacionesCarreteras
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir

Varios agentes auxiliaron este sábado a mediodía a un varón que se encontraba "desorientado" cerca del puente de la Señorita

VÍDEO | Encuentran a un hombre desorientado junto al Guadalquivir en Sevilla capital

VÍDEO | Encuentran a un hombre desorientado junto al Guadalquivir en Sevilla capital

Policía Nacional

Carlos Doncel

Sevilla

La Policía Nacional ha socorrido este sábado a mediodía a un hombre en Sevilla justo cuando la corriente del Guadalquivir "lo empezaba a arrastrar". Tras el rescate, realizado por varios agentes en pleno paso de la borrasca Marta, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a este varón hasta un centro hospitalario de la capital andaluza.

"A las 12:40 de este sábado, personal de seguridad privada indicó a la Policía Nacional que habían observado a una persona en el entorno del río", detallan desde el Cuerpo. "En ese mismo momento los agentes de la UPR comienzan la búsqueda por el margen del mismo", localizando a una persona cerca del puente de la Señorita.

Cuando lo encontraron los efectivos, el hombre se encontraba "en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua y con signos de desorientación", según informan fuentes policiales. "Los policías actuantes auxiliaron rápidamente a esta persona, que no era capaz de salir del agua ya que la corriente le comenzaba a arrastrar".

Noticias relacionadas y más

"Una vez a salvo, procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario en el lugar", subrayan fuentes oficiales. Este mismo equipo sanitario procedió justo después a trasladar a este hombre al hospital Virgen del Rocío.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  2. Bellido avisa de que el sábado por la noche 'entramos en zona de riesgo' y de que el río puede alcanzar el caudal de 2010
  3. El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso
  4. La inundación del aeropuerto de Córdoba impide la llegada de los vuelos de Barcelona y Gran Canaria
  5. El caudal del río Guadalquivir baja a 1.680 metros cúbicos a su paso por Córdoba aunque casi duplicando el umbral de desbordamiento
  6. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  7. El Guadalquivir inunda Miraflores y sitia la Calahorra en una crecida que va camino de ser histórica
  8. El río Guadalquivir supera los 5,5 metros a su paso por Córdoba

Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias

Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias

La Real de Matarazzo tumba a un frágil Elche y pone la mira en Europa

La Real de Matarazzo tumba a un frágil Elche y pone la mira en Europa

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Marta acentúa los efectos de Leonardo en Córdoba con otra crecida del nivel del río pero sin nuevos desalojos

Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba

Imágenes impactantes desde el aire: viviendas casi sumergidas por la crecida del Guadalquivir en Córdoba

La crecida del Guadalquivir en Córdoba captada por Emergencias

El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente

El Carnaval de Córdoba vive su gran final con emoción y buen ambiente

El Rahi Sepisur Adesal supera al Ikasa y ya está en la zona de ascenso

El Rahi Sepisur Adesal supera al Ikasa y ya está en la zona de ascenso
Tracking Pixel Contents