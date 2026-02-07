La Junta de Extremadura pone en preaviso de evacuación a Balboa y mantiene los desalojos vigentes

De Leonardo a Marta. La nueva borrasca de gran impacto que ha entrado en la península, la séptima en lo que va de año, amenaza con dificultar aún más la situación en la región. La Junta de Extremadura, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que ha tenido lugar este sábado en Mérida, ha autorizado un preaviso de evacuación para la pedanía de Balboa, próxima a Badajoz, por lo que sus vecinos "deberán permanecer atentos".

"Se establece el preaviso de posible evacuación de la pedanía de Balboa. No hay que alarmarse. Es normal hasta que se determine el nivel que puede alcanzar Limonetes y Guadiana", ha manifestado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que también ha pedido "tranquilidad" a la población.

El Ejecutivo ha decidido a su vez mantener las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria; y en las casas aisladas de Mengabril y Medellín. En La Isleta, se está permitiendo el acceso a las viviendas hasta las 13.30 horas para retirar enseres (ropa básica y medicamentos imprescindibles), así como animales domésticos.

Por su parte, a las poblaciones de Valuengo y La Bazana se les ha recordado que "con toda probabilidad" podrían tener que volver a ser desalojados durante la tarde o la noche, en base a las previsiones meteorológicas que se esperan para las próximas horas. Los vecinos de estas pedanías de Jerez de los Caballeros regresaron ayer a sus casas, de las que fueron evacuados este jueves por la mañana, en previsión de que se desbordase la presa de Valuengo.

También se ha acordado mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex), así como la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda la región. En materia de infraestructuras, el puente de la Autonomía permanece cerrado en la ciudad de Badajoz por el incremento del caudal del río Guadiana.

Alertas

La llegada de borrasca Marta, tal y como ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ha activado este sábado avisos por condiciones meteorológicas adversas de nivel amarillo y naranja en toda la comunidad, tanto por lluvia, nieve y viento. En la provincia de Cáceres, se ha activado la alerta naranja por lluvias que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en el sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, en este caso por vientos, del oeste y suroeste y con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, hasta las 18 horas.

Además, la alerta será amarilla por lluvias en Cáceres y Badajoz hasta las 18 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, lluvias que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. En Badajoz y en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, el nivel amarillo por precipitaciones finalizará a las 00.00 horas del domingo, zonas donde la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado.

En el norte de la provincia de Cáceres, la alerta amarilla por nevadas se mantendrá hasta las 00.00 horas del domingo, con una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros, que se esperan a partir de 1.000 o 1.200 metros, refiriéndose el aviso a la zona oriental. Finalmente, se ha activado la alerta amarilla por vientos en la zona pacense de La Siberia extremeña y en Cáceres hasta las 18 horas del sábado, vientos del oeste y suroeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Recomendaciones

La dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad: circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos.

En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua. Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Cabe destacar que en la reunión del Cecop, que ha estado presidida por el Consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, también han participado los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria, Jerez de los Caballeros, Madrigalejo, Moraleja, Montijo, Medellín, Barbaño y Burguillos del Cerro.