La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

El caudal de los ríos de Granada baja, con el Genil en nivel naranja en Huétor Tájar

El río Castril a su paso por Castril, en la zona norte de la provincia, es el único que mantiene el aviso rojo por el alto caudal que, aunque está descendiendo, genera aún situación de riesgo importante por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recomienda evitar acercarse al cauce y extremar precaución en caminos, puentes y zonas bajas.

El aviso es naranja en el caso del río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borras, ya que aunque el nivel está descendiendo puede presentar crecidas puntuales.

El mismo río a su paso por Pinos Genil está estable, en nivel de aviso amarillo, aunque la recomendación es no confiarse y evitar pasar por tramos cercanos al río, paseos fluviales y zonas bajas.

El nivel de aviso ha bajado a amarillo en el río Monachil, el río Frailes a su paso por Pinos Puente y el Aguas Blancas en Quéntar.