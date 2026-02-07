En Directo
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
El caudal de los ríos de Granada baja, con el Genil en nivel naranja en Huétor Tájar
El río Castril a su paso por Castril, en la zona norte de la provincia, es el único que mantiene el aviso rojo por el alto caudal que, aunque está descendiendo, genera aún situación de riesgo importante por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recomienda evitar acercarse al cauce y extremar precaución en caminos, puentes y zonas bajas.
El aviso es naranja en el caso del río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borras, ya que aunque el nivel está descendiendo puede presentar crecidas puntuales.
El mismo río a su paso por Pinos Genil está estable, en nivel de aviso amarillo, aunque la recomendación es no confiarse y evitar pasar por tramos cercanos al río, paseos fluviales y zonas bajas.
El nivel de aviso ha bajado a amarillo en el río Monachil, el río Frailes a su paso por Pinos Puente y el Aguas Blancas en Quéntar.
El nivel del caudal de los principales ríos de la provincia de Granada ha empezado a bajar aunque se mantiene el nivel de aviso rojo en el Castril y naranja en el río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borrasca de esta semana.
Según la información del boletín de Aviso Hidrológico de Andalucía de este sábado, consultado por EFE, se mantiene vigilancia activa en varios puntos de la provincia, especialmente en cinco ríos vinculados con daños y anegaciones durante esta borrasca.
Alerta por riesgo de inundación en las cuencas del Bullaque y el Guadiana, en Ciudad Real
Vecinos de los municipios de las cuencas del río Bullaque y del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, han recibido este sábado en sus teléfonos móviles un ES-Alert emitido por Protección Civil, debido al riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de los ríos.
La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones de no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próxima
Un total de 168 carreteras están cortadas por las lluvias, la mayoría en Andalucía
Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones.
El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca
El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21.00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros.
Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.
Víctor P. Currás
Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
Vigo está completamente incomunicado por ferrocarril hasta nuevo aviso. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de confirmar la suspensión del tráfico en las dos líneas que sirven de acceso a la provincia desde el norte y el oeste de Galicia. El motivo, dado a conocer después de una consulta de FARO, son las incidencias detectadas en el Eje Atlántico y la Línea del Miño por culpa de convoyes de mercancías. Ambos trazados acaban de cumplir 36 horas sin servicios de pasajeros después de que Renfe alegase, de forma unilateral, riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» en todos los trayecots con origen y destino Vigo.
El temporal mantiene cerradas 99 carreteras, 85 por las intensas lluvias y 14 por nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a la 01:35 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.
Desalojados 42 vecinos de Lora del Río (Sevilla) por la crecida del Guadalquivir
Un total de 42 personas han sido desalojadas de sus viviendas en una barriada de Lora del Río (Sevilla) ante la crecida del Río Guadalquivir, que amenaza con inundar la zona en la que viven.
Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, el desalojo se ha realizado "de forma preventiva" ante "una crecida histórica, con unos niveles y cotas muy elevados", frente a los que se está trabajando para evitar que el agua entre en las calles y viviendas.
"Nos estamos encontrando con situaciones que no ayudan a mejorar el escenario, como es el caso de dos pozos agrícolas que están introduciendo agua por capilaridad en el tanque de tormentas", ha dicho el alcalde, que ha concretado que los desalojados viven en la zona de 'El Calerín', y han sido realojados en establecimientos hosteleros del municipio o viviendas de familiares.
